На печально известной шахте в Кривом Роге новая трагедия: сколько людей там уже погибло (карта)

Обстоятельства случившегося устанавливаются

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Рано утром 26 августа город Кривой Рог Днепропетровской области всколыхнула трагедия. На железорудной шахте "Криворожская" погибли работники.

Информация об этом была опубликована в социальных сетях. По данным портала "Свої. Кривий Ріг", примерно в 4 утра произошел обрыв бадди. Это специальный цилиндрический металлический сосуд, который используется в шахтах для спуска и подъема людей, инструментов, материалов, а также для извлечения породы.

В настоящее время количество погибших неизвестно. Детали трагедии устанавливаются.

"Криворожская" шахта — что о ней известно

Разработка этого рудного поля велась с 1886 года на землях помещицы Юлии Авдеевны Шмаковой (Галковской). В эксплуатацию шахта была сдана в июле 1972 года. Расположена на севере Саксаганского района города, на правом берегу реки Саксагань.

Прошлое название — "Родина".

До 1 октября 1989 года как структурное подразделение входила в состав рудоуправления имени Карла Либкнехта производственного объединения "Кривбассруда". Затем вошла в состав Криворожского железорудного комбината.

Шахта "Криворожская" (ранее - "Родина")

В сентябре 2022 года шахта получила новое название — "Криворожская".

Эта шахта считается одной из первых в Кривом Роге шахт по запасам товарной руды и высокому процентному содержанию железа в руде. Геологи обнаруживали запасы товарной железной руды на территории шахты на глубине более трёх километров.

Добыча руды производится на горизонте −1315 метров. Ведутся работы по подготовке к добычным работам на горизонтах −1390 и −1465 метров.

Другие трагедии в шахте

3 ноября 2006 года на горизонте 1390 метров вагонеткой был смертельно травмирован 21-летний горняк , писал "Корреспондент". Спасатели подняли тело погибшего на поверхность и передали работникам прокуратуры.

, писал "Корреспондент". Спасатели подняли тело погибшего на поверхность и передали работникам прокуратуры. 1 октября 2011 года слесарь на шахте чинил дробилку, и получил смертельный удар током . Когда мужчину подняли на поверхность, медики помочь уже ничем не могли. Об этом сообщал KP.

. Когда мужчину подняли на поверхность, медики помочь уже ничем не могли. Об этом сообщал KP. 30 апреля 2014 года на территории шахты был смертельно травмирован крепильщик участка № 10 проходки шахтостроительного управления. О трагедии сообщал Криворожский горпромнадзор. Было установлено, что 33-летний погиб из-за внезапно обрушившейся горной породы, которая привалила рабочее перекрытие.

участка № 10 проходки шахтостроительного управления. О трагедии сообщал Криворожский горпромнадзор. Было установлено, что 33-летний погиб из-за внезапно обрушившейся горной породы, которая привалила рабочее перекрытие. 11 июня 2018 года произошел несчастный случай на горизонте шахты по улице Светлогорская. При выполнении работы повышенной опасности 33-летнего работника шахты ударило током, сообщает LB.

3 июля 2025 года в шахте "Криворожская" скончался 40-летний проходчик Алексей Сирченко при исполнении обязанностей на большой глубине. Информацию об этом обнародовали в АО "Кривбассжелрудком".

"Это трагическое обстоятельство произошло в ночную смену на горизонте 1390/1380 метра на подошве подъемного рудосвалочного 142 оси. Специалистами безотлагательно были проведены реанимационные действия и вызван Государственный военизированный горноспасательный отряд. Но, к большому сожалению, все реанимационные мероприятия были бесполезными, медики констатировали биологическую смерть Алексея Сирченко", — говорится в сообщении.

Алексей Сирченко

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что стала известна причина взрыва в аптеке Львова. В результате трагедии погиб молодой парень.