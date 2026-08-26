Ілон Маск став п’ятим американцем із орденом Свободи України: за що та кому ще його давали

Скандальний підприємець отримав найвищу нагороду України для іноземців

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У середу, 26 серпня, президент України Володимир Зеленський нагородив американського мільярдера Ілона Маска орденом Свободи. Такої честі удостоювали лише кілька громадян США.

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави. Маск отримав найвищу державну нагороду України для іноземців за видатні особисті заслуги у захисті життя людей та свобод, розвиток відносин між народами України та США.

Що таке орден Свободи

Орден Свободи – це державна нагорода України, заснована 10 квітня 2008 року для нагородження громадян України, іноземців та осіб без громадянства за видатні та особливі заслуги:

У затвердженні суверенітету та незалежності України.

У консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ.

У відстоюванні конституційних права і свободи людини і громадянина.

Першим отримав цю нагороду у 2008 році король Швеції Карл XVI Густав. Наразі орден отримали 98 осіб.

Основні особливості ордена:

Статус: Це одна з найвищих нагород України (зокрема, найвищий орден, яким можуть бути нагороджені іноземні громадяни).

Це одна з найвищих нагород України (зокрема, найвищий орден, яким можуть бути нагороджені іноземні громадяни). Відсутність ступенів: На відміну від багатьох інших українських орденів (наприклад, ордени Ярослава Мудрого чи ордени "За заслуги"), орден Свободи не ділиться на рівні.

На відміну від багатьох інших українських орденів (наприклад, ордени Ярослава Мудрого чи ордени "За заслуги"), орден Свободи не ділиться на рівні. Кому вручається: Нагороду можуть здобувати як громадяни України, так і іноземні політичні чи громадські діячі, а також посмертно.

Орден Свободи/Фото: wikipedia

Що зробив Маск для України

Головна та найбільш масштабна заслуга Маска перед Україною полягає у наданні та підтримці стабільної роботи супутникового зв’язку Starlink. Ця система набула статусу критично важливої основи, що забезпечує безперебійне функціонування українських військовослужбовців, державних структур, медичних установ та цивільної інфраструктури.

У відповідь на використання російськими військами терміналів Starlink, які нелегально придбали через треті країни для оснащення розвідувальних та ударних безпілотників, Україна звернулася до Ілона за сприянням. Компанія SpaceX оперативно відреагувала на цей виклик, запровадивши на початку 2026 року сувору систему верифікації та перейшовши на використання "білих списків". В результаті всі термінали, що застосовуються російськими силами в зоні бойових дій, які не пройшли перевірку, були відключені. Цей захід позбавив російську армію доступу до високошвидкісного супутникового інтернету.

Неоднозначні висловлювання Маска

Маск послідовно забороняє залучати Starlink для наведення далекобійної зброї та безпілотників углиб міжнародно визнаних кордонів Російської Федерації, пояснюючи це серйозними побоюваннями можливої ядерної ескалації. Варто зазначити, що колишній міністр оборони Михайло Федоров веде переговори з Ілоном щодо розширення покриття супутникового зв’язку Starlink на повітряний простір РФ для ударів по російських балістичних пускових установках. Робота мережі Starlink офіційно дозволена лише на суверенній території України, включаючи окуповані райони. Дрони для далекобійних атак углиб Росії використовують альтернативні системи навігації та штучний інтелект.

Мільярдер неодноразово публікував у соціальних мережах специфічні мирні плани, які передбачали територіальні поступки з боку України, що незмінно викликало різку критику в українському суспільстві. Власник компанії SpaceX неодноразово зазначав, що Києву настав час вступати в переговори й укладати мирну угоду з Москвою.

Громадяни США, які отримували орден Свободи

Джордж Сорос (2015 рік) — американський фінансист, інвестор та філантроп. Нагороджений президентом Петром Порошенком за значні особисті заслуги у зміцненні міжнародного авторитету України та внесок у реалізацію соціально-економічних реформ.

Джон Маккейн (2016) — сенатор США від штату Арізона. Нагороджено Порошенком за вагомий особистий внесок у зміцнення відносин між Україною та США, а також за підтримку України на зовнішньополітичній арені.

Річард Грін Лугар (2016) — сенатор США від штату Індіана. Нагороджено Порошенком за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, популяризацію її історичної спадщини та сучасного надбання.

Джо Байден (2017) – президент США. Нагороду надав Порошенко за значний особистий внесок у зміцнення іміджу України на міжнародній арені, а також за популяризацію її культурної та історичної спадщини.

Ілон Маск (2026) — підприємець, інженер, керівник компаній SpaceX і Tesla.

Зазначимо, що єдиним громадянином Росії, ушанованим орденом Свободи, є російський політик і державний діяч Борис Нємцов. Його було нагороджено посмертно 2 березня 2015 року указом Порошенка.

Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну орден Свободи отримували відомі політики та спортсмени. Наприклад, британський прем’єр Борис Джонсон (2022), боксер Олександр Усик (2024), шаблістка Ольга Харлан (2024), президент Польщі Анджей Дуда (2025), скелетоніст Владислав Гераскевич (2026), президент Франції Емманюель Макрон (2026).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні могла бути вулиця Ілона Маска. Коли американець почав робити неоднозначні заяви про війну Росії проти України, від цієї ідеї відмовилися.