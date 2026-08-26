Илон Маск стал пятым американцем с орденом Свободы Украины: за что и кому еще его давали

Скандальный предприниматель получил высшую награду Украины для иностранцев

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В среду, 26 августа, президент Украины Владимир Зеленский наградил американского миллиардера Илона Маска орденом Свободы. Такой чести удостаивались лишь несколько граждан США.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства. Маск получил высшую государственную награды Украины для иностранцев за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свобод, развитие отношений между народами Украины и США.

Что такое орден Свободы

Орден Свободы — это государственная награда Украины, учрежденная 10 апреля 2008 года для награждения граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства за выдающиеся и особые заслуги:

В утверждении суверенитета и независимости Украины.

В консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ.

В отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Первым получил эту награду в 2008 году король Швеции Карл XVI Густав. На данный момент орден получили 98 человек.

Главные особенности ордена:

Статус: Это одна из высших наград Украины (в частности, высший орден, которым могут быть награждены иностранные граждане).

Это одна из высших наград Украины (в частности, высший орден, которым могут быть награждены иностранные граждане). Отсутствие степеней: В отличие от многих других украинских орденов (например, ордена Ярослава Мудрого или ордена "За заслуги"), орден Свободы не делится на степени.

В отличие от многих других украинских орденов (например, ордена Ярослава Мудрого или ордена "За заслуги"), орден Свободы не делится на степени. Кому вручается: Награду могут получать как граждане Украины, так и иностранные политические или общественные деятели, а также посмертно.

Орден Свободы/Фото: wikipedia

Что сделал Маск для Украины

Главная и наиболее масштабная заслуга Маска перед Украиной заключается в предоставлении и поддержке стабильной работы спутниковой связи Starlink. Эта система приобрела статус критически важной основы, обеспечивающей бесперебойное функционирование украинских военнослужащих, государственных структур, медицинских учреждений и гражданской инфраструктуры.

В ответ на использование российскими войсками терминалов Starlink, нелегально приобретенных через третьи страны для оснащения разведывательных и ударных беспилотников, Украина обратилась к Илону за содействием. Компания SpaceX оперативно отреагировала на этот вызов, внедрив в начале 2026 года строгую систему верификации и перейдя на использование "белых списков". В результате все терминалы, применяемые российскими силами в зоне боевых действий и не прошедшие проверку, были отключены. Эта мера лишила российскую армию доступа к высокоскоростному спутниковому интернету.

Неоднозначные высказывания Маска

Маск последовательно запрещает задействовать Starlink для наведения дальнобойного оружия и беспилотников вглубь международно признанных границ Российской Федерации, объясняя это серьезными опасениями возможной ядерной эскалации. Стоит отметить, что бывший министр обороны Михаил Федоров ведет переговоры с Илоном о расширении покрытия спутниковой связи Starlink на воздушное пространство РФ для ударов по российским баллистическим пусковым установкам. Работа сети Starlink официально разрешена только на суверенной территории Украины, включая оккупированные районы. Дроны для дальнобойных атак вглубь России используют альтернативные системы навигации и искусственный интеллект.

Миллиардер неоднократно публиковал в социальных сетях специфические мирные планы, которые предусматривали территориальные уступки со стороны Украины, что неизменно вызывало резкую критику в украинском обществе. Владелец компании SpaceX неоднократно отмечал, что Киеву пора вступать в переговоры и заключать мирное соглашение с Москвой.

Граждане США, получавшие орден Свободы

Джордж Сорос (2015 год) — американский финансист, инвестор и филантроп. Награжден президентом Петром Порошенко за значительные личные заслуги в укреплении международного авторитета Украины и вклад в реализацию социально-экономических реформ.

Джон Маккейн (2016 год) — сенатор США от штата Аризона. Награжден Порошенко за весомый личный вклад в укрепление отношений между Украиной и США, а также за поддержку Украины на внешнеполитической арене.

Ричард Грин Лугар (2016 год) — сенатор США от штата Индиана. Награжден Порошенко за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, популяризацию его исторического наследия и современного достояния.

Джо Байден (2017) — президент США. Награду присвоил Порошенко за значительный личный вклад в укрепление имиджа Украины на международной арене, а также за популяризацию ее культурного и исторического наследия.

Илон Маск (2026 год) — предприниматель, инженер, руководитель компаний SpaceX и Tesla.

Отметим, единственным гражданином России, удостоенным ордена Свободы, является российский политик и государственный деятель Борис Немцов. Он был награжден посмертно 2 марта 2015 года указом Порошенко.

Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину орден Свободы получали известные политики и спортсмены. К примеру, британский премьер Борис Джонсон (2022), боксер Александр Усик (2024), саблистка Ольга Харлан (2024), президент Польши Анджей Дуда (2025), скелетонист Владислав Гераскевич (2026), президент Франции Эмманюэль Макрон (2026) и другие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине могла быть улица Илона Маска. Когда американец начал делать неоднозначные заявления о войне России против Украины, от этой идеи отказались.