Авто, банки та майно під забороною для ухилянтів? Що насправді готує Рада

Українців чекають каральні заходи чи нові умови мобілізації?

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В Україні обговорюють можливість обмежити ухилянтам доступ до державних послуг. Зокрема користування банківськими рахунками, керування автомобілем та операцій з майном. Але, як з'ясував "Телеграф", жодного конкретного законопроєкту про це наразі не було внесено до Верховної Ради.

Двері ламати не будуть, але… як життя ухилянтів пропонують ускладнити

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко заявив в етері Espreso.TV, що з урахуванням пропозицій від попереднього міністра, є думка зробити дискомфортним життя ухилянтів з погляду користування тими чи іншими послугами, які надає держава.

"Можна обмежити купівлю-продаж, керування транспортними засобами, користування банківськими послугами — тобто всі ті послуги, які надає саме держава. Я кажу про послуги від держави, а не про будь-які силові методи: ламати двері чи когось кудись тягнути", – уточнив він.

Олександр Федієнко. Фото: Відкриті джерела

Ані законопроєктів, ані пропозицій

На думку народної депутатки від "ЄС", членкині комітету з нацбезпеки і оборони Ірини Фріз, всі ці ідеї ретранслюються на підставі презентації попередньої команди Міністерства оборони, але вони не набули якогось нормативного врегулювання.

"Тобто жодного законопроєкту, який би був спрямований на більш жорстке застосування тих чи інших видів санкцій до ухилянтів станом на зараз у Верховній Раді від уряду не зареєстровано", – пояснила нардепка в коментарі "Телеграфу".

За її словами, тепер очікуються пропозиції від нової команди. Чи буде це мати конкретні зміни до чинного законодавства наразі невідомо. Поки що ніякої конкретики не пролунало.

"Чи розуміють, усвідомлюють вони (головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий та міністр оборони Євгеній Хмара – ред.) наявність проблеми? Так. Чи готові вносити якісь пропозиції, будемо дивитись з вами по факту", – сказала Фріз, додавши, що обидва обіймають свої посади короткий час.

Ірина Фріз. Фото: Відкриті джерела

Не можна лише закручувати гайки: що змінить ситуацію с мобілізацією

Нардепка вважає, що лише жорсткими заходами боротися за покращення мобілізації не можна. Перш ніж закручувати гайки, потрібно дати розуміння людям і говорити з ними чесно.

"Це справедливе встановлення чітких термінів служби під час дії воєнного стану, це збільшення грошового забезпечення, яке буде закріплено на законодавчому рівні, а не в експериментальних постановах. Це цілий, я б сказала, комплекс питань, які потрібно впроваджувати одночасно з запровадженням більш жорстких заходів щодо ухилянтів. Не можна лише закручувати гайки до ухилянтів, не роблячи нічого для того, щоб питання мобілізації вирівняти", – наголосила парламентарка.

Вона підсумувала, що ситуацію можна вирівняти лише комплексним баченням і системними змінами, а не намаганням вчергове продемонструвати можливість застосування більш жорстких заходів до людей.

Раніше в Верховній Раді розкрили, що хотів змінити ексміністр оборони Михайло Федоров і які плани має Драпатий. Концепцію реформ у закритому режимі представили нардепам із комітету нацбезпеки і оборони, але чітко оформлені пропозиції так і не з’явилися.