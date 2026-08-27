Авто, банки и имущество под запретом для уклонистов? Что на самом деле готовит Рада

Украинцев ожидают карательные меры или новые условия мобилизации?

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В Украине обсуждается возможность ограничить уклонистам доступ к государственным услугам. В частности, пользование банковскими счетами, управление автомобилем и операции с имуществом. Но, как выяснил "Телеграф", ни один конкретный законопроект об этом пока не был внесен в Верховную Раду.

Двери ломать не будут, но… как жизнь уклонистов предлагают усложнить

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко заявил в эфире Espreso.TV, что с учетом предложений от предыдущего министра есть мнение сделать дискомфортной жизнь уклонистов с точки зрения пользования теми или иными услугами, которые оказывает государство.

"Можно ограничить куплю-продажу, управление транспортными средствами, пользование банковскими услугами — то есть все те услуги, которые предоставляет именно государство. Я говорю об услугах от государства, а не о любых силовых методах: ломать двери или кого-то куда-то тянуть", — уточнил он.

Александр Федиенко. Фото: Открытые источники

Ни законопроектов, ни предложений

По мнению народного депутата от "ЕС", члена комитета по нацбезопасности и обороне Ирины Фриз, все эти идеи ретранслируются на основании презентации предыдущей команды Министерства обороны, но они не приобрели какого-либо нормативного урегулирования.

"То есть ни один законопроект, который бы был направлен на более жесткое применение тех или иных видов санкций к уклонистам по состоянию на данный момент в Верховной Раде от правительства не зарегистрирован", — пояснила нардеп в комментарии "Телеграфу".

По ее словам, сейчас ожидаются предложения от новой команды. Будет ли это иметь конкретные изменения в действующем законодательстве, пока неизвестно. Пока никакой конкретики не прозвучало.

"Понимают, осознают ли они (главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и министр обороны Евгений Хмара – ред.) наличие проблемы? Да. Готовы ли вносить какие-то предложения, будем смотреть с вами по факту", – сказала Фриз, добавив, что оба занимают свои должности короткое время.

Ирина Фриз. Фото: Открытые источники

Нельзя только закручивать гайки: что изменит ситуацию с мобилизацией

Нардеп считает, что только жесткими мерами бороться за улучшение мобилизации нельзя. Прежде чем закручивать гайки, нужно дать понимание людям и говорить с ними честно.

"Это справедливое установление четких сроков службы во время действия военного положения, это увеличение денежного довольствия, которое будет закреплено на законодательном уровне, а не в экспериментальных постановлениях. Это целый, я бы сказала, комплекс вопросов, которые нужно внедрять одновременно с введением более жестких мер за уклонение. Нельзя только закручивать гайки уклонистам, не делая ничего для того, чтобы вопрос мобилизации выровнять", – подчеркнула парламентарий.

Она подытожила, что ситуацию можно выровнять только комплексным видением и системными изменениями, а не попыткой в очередной раз продемонстрировать возможность применения более жестких мер к людям.

Ранее в Верховной Раде раскрыли, что хотел изменить экс-министр обороны Михаил Федоров и какие планы у Драпатого. Концепция реформ в закрытом режиме была представлена нардепам из комитета нацбезопасности и обороны, но четко оформленные предложения так и не появились.