"Хортица" уничтожена. Как про эту водку узнал весь мир и что останется в магазинах

Уникальный запорожский завод производил 16 бутылок спиртного в секунду

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Российские войска уничтожили ликеро-водочный завод "Хортица" в Запорожье — одно из крупнейших предприятий украинского алкогольного холдинга Global Spirits. Завод выпускал не только одноименную водку, но и продукцию нескольких других известных марок.

"Телеграф" решил рассказать об истории предприятия и ассортименте, который он производил.

Завод построили с нуля

История предприятия началась в 2002 году, когда в Запорожье приступили к его строительству. Уже в декабре 2003 года — ровно через год после начала работ — с конвейера сошли первые бутылки алкогольной продукции.

Таким был завод "Хортица". Фото: Global Spirits

На официальном сайте Global Spirits завод называли одним из крупнейших производителей крепкого алкоголя в Украине. На предприятии работали более 500 человек. Производительность линий розлива достигала 16 бутылок в секунду, а средняя скорость движения конвейера составляла 30 метров в минуту.

Уже в 2006 году предприятие вошло в десятку ведущих мировых производителей водки по рейтингу World Millionaires’ Club. В 2011 году холдинг начал продавать водку "Хортица" в США, а к 2013 году продукция бренда поставлялась более чем в 87 стран. Согласно истории марки на официальном сайте, в 2019 году мировой объем продаж "Хортицы" составил 176,4 миллиона бутылок.

Чаны на заводе "Хортица". Фото: Global Spirits

Какие марки водки выпускал завод "Хортица"

Запорожское предприятие производило алкоголь сразу под несколькими торговыми марками холдинга Global Spirits:

"Хортица" — основной и наиболее известный бренд предприятия;

"Мороша" — линейка водки на основе карпатской минеральной воды;

"Первак" — водка и настойки, стилизованные под напитки, изготовленные по домашним рецептам;

"Медовая" — водка и настойки с добавлением натурального меда и трав;

"Пшеничная слеза" — отдельная торговая марка водки. Не следует путать ее с одноименным зерновым спиртом, который использовали при производстве ряда напитков;

Gold Ukraine — водка сверхпремиального сегмента, для которой применяли очищенную озоном воду.

Продукция "Хортицы". Фото: Global Spirits

Под маркой "Хортица" предприятие производило несколько видов водки. В официальном каталоге бренда представлены "Хортица Платинум", De Luxe, "Премиум", Silver Ice, Ice, "Классическая", "Серебряная прохлада" и Absolute Energy. Также выпускались "Хортица Абсолют" и настойка "Медовая с перцем".

Линейка "Мороши" включала водку "Джерельная", "Карпатская", "Сила Карпат", "Карпатские озера" и "Синевир Премиум". Под маркой "Первак" выпускали "Домашний пшеничный", "Домашний ржаной", "Классический", "На бородинском хлебе", "Солодовый", "Резерв" и другие разновидности. В ассортимент "Медовой" входила водка "Майская", а также горькие настойки.

Цех на заводе "Хортица". Фото: Global Spirits

Уничтожение легендарного завода

Завод "Хортица" был одним из ключевых производственных активов Global Spirits и проработал в Запорожье почти 23 года. Его уничтожение произошло вскоре после другой крупной потери холдинга: в ночь на 19 июля 2026 года российский удар разрушил основной склад готовой продукции компании в Киевской области. Тогда предварительный ущерб оценили более чем в 100 миллионов гривен.

Как сообщает "Суспільне Запоріжжя" со ссылкой на пресс-службу Global Spirits, предприятие было уничтожено в результате российской атаки 27 августа 2026 года. По заводу нанесли четыре удара, после чего пожар продолжался не менее трех часов. В компании заявили, что восстановлению предприятие не подлежит.

Огонь уничтожил часть готовой продукции, остальные бутылки оплавились и должны быть утилизированы. Предварительно Global Spirits потеряла около 3–4 миллионов бутылок, за которые уже был уплачен акциз. Среднюю стоимость одной единицы продукции компания оценила примерно в 100 гривен.

Как горел завод "Хортица". Фото: Соцсети

Какая водка останется на прилавках магазинов

Таким образом "Хортица", "Мороша", "Первак", "Медовая", "Пшеничная слеза" и Gold Ukraine уже в ближайшее время исчезнут из ассортимента супермаркетов.

Однако украинцы смогут покупать алкоголь других производителей. Самые известные марки: Nemiroff, "Хлібний Дар", "Козацька Рада", Green Day и Prime.

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