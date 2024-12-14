Елітна горілка за 12 тисяч гривень обурила військових (відео)

Військовий звернувся за порадою

Один з виробників алкогольної продукції в Україні використав кадри з військовим Володимиром Демченком без його дозволу. Він обурений цією ситуацією.

Кадри подарункового набору з горілкою та трьома келихами Демченко опублікував у Facebook. Пляшка упакована у кейс — в нижній частині лежить горілка та келихи, а в верхню вмонтовано екран. При відкритті кейсу на екрані з'являються кадри з війни, зокрема обличчя Демченка. Все це супроводжується треком "Доброго вечора, ми з України". Вартість такого набору складає 11 989 гривень в акції. До неї він коштував 13 тисяч гривень.

"Друзі. Тут якась мега елітна горілка взяла без дозволу мало того, що наші кадри зняті на війні так ще і моє обличчя! І продає разом з комплектом водяри. Порадьте, будь ласка, адвоката який міг би проконсультувати з цього питання і може допомогти пояснити цим горе-бізнесменам що вони не праві", — пише військовий.

Варто зазначити, що виробник горілки "Президентський стандарт" — ДП "Житомирський лікеро-горілчаний завод". На його сайті її презентують як горілку еліт-класу. Зазначається, що "Президентський стандарт" – офіційна горілка державних та міжнародних заходів, що проводяться на вищому рівні в Україні.

Як розповідав "Телеграф", у мережі почали продавати іграшкові "Шахеди". Ба більше, їх позиціонують, як "товари для свят".