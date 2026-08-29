Літо на прощання "вдарить" спекою. Де в останні дні серпня чекати до +37

Останні дні серпня будуть спекотними

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Наприкінці серпня в Україні, після похолодання, очікується нова хвиля спеки. У західних та південних областях температура почне зростати першою, а вже 28–31 серпня спекотна погода охопить більшу частину країни.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, останні дні літа будуть спекотними на більшій частині території України.

Коли в Україну прийде нова спека

Як розповів Ігор Кібальчич, нова хвиля тепла почне формуватися наприкінці серпня.

"Прогнозується нова хвиля спеки, починаючи із західних та південних областей, яка також буде пов’язана з надходженням субтропічного повітря з південних регіонів Європи", — зазначив Кібальчич.

За його словами, 28–31 серпня спекотна погода встановиться на більшій частині території України.

Очікувані показники:

вдень — +30…+36°C;

місцями — до +37°C;

вночі — близько +15…+20°C.

Прогноз погоди на 28 серпня від Укргідрометцентру. Скриншот: "Телеграф"

Прогноз погоди на 29 серпня від Укргідрометцентру. Скриншот: "Телеграф"

Прогноз погоди на 30 серпня від Укргідрометцентру. Скриншот: "Телеграф"

Прогноз погоди на 31 серпня від Укргідрометцентру. Скриншот: "Телеграф"

Останні дні календарного літа можуть виявитися значно спекотнішими за звичайні для цього періоду.

Дощів буде мало

Одночасно з підвищенням температури Україна зіткнеться з дефіцитом опадів. Кібальчич пов’язує це з впливом антициклону.

"Дощів до кінця місяця буде досить мало через антициклон. Проте часом все ж таки очікуються локальні короткочасні опади, здебільшого тільки в західних регіонах країни", — повідомив метеоролог у коментарі "Телеграфу".

Тобто навіть там, де пройдуть дощі, вони матимуть переважно локальний і нетривалий характер. Значного покращення ситуації з опадами до завершення серпня синоптична ситуація не передбачає.

Де зросте ризик посухи та пожеж

Найбільш проблемною ситуація може стати для Лівобережжя, південних областей та Криму. Поєднання високих температур і тривалої нестачі опадів сприятиме посиленню посухи.

Окремим наслідком може стати підвищення пожежної небезпеки. Суха рослинність швидше займається, а тривала спека створює сприятливі умови для поширення вогню.

Крім того, дефіцит опадів здатен позначитися на водних ресурсах. За прогнозом метеоролога, в окремих великих річках та водоймах може знизитися рівень води.

Процеси, які формують нову хвилю спеки в Україні, пов’язані не лише з локальною погодою. За словами Кібальчича, важливу роль відіграватиме надходження субтропічного повітря з південних районів Європи.

На карті середньої температурної аномалії за 19–26 серпня видно райони Європи, де температура суттєво перевищувала кліматичну норму. Червоні та малинові відтінки позначають території з найбільшим перевищенням температурних показників.

Погода в Україні у серпні 2026

Для України це означає, що літо завершуватиметься черговим періодом аномального тепла, особливо на тлі невеликої кількості опадів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що метеоролог здивував прогнозом на вересень.