Літо на прощання "вдарить" спекою. Де в останні дні серпня чекати до +37
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Останні дні серпня будуть спекотними
Наприкінці серпня в Україні, після похолодання, очікується нова хвиля спеки. У західних та південних областях температура почне зростати першою, а вже 28–31 серпня спекотна погода охопить більшу частину країни.
Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, останні дні літа будуть спекотними на більшій частині території України.
Коли в Україну прийде нова спека
Як розповів Ігор Кібальчич, нова хвиля тепла почне формуватися наприкінці серпня.
"Прогнозується нова хвиля спеки, починаючи із західних та південних областей, яка також буде пов’язана з надходженням субтропічного повітря з південних регіонів Європи", — зазначив Кібальчич.
За його словами, 28–31 серпня спекотна погода встановиться на більшій частині території України.
Очікувані показники:
- вдень — +30…+36°C;
- місцями — до +37°C;
- вночі — близько +15…+20°C.
Останні дні календарного літа можуть виявитися значно спекотнішими за звичайні для цього періоду.
Дощів буде мало
Одночасно з підвищенням температури Україна зіткнеться з дефіцитом опадів. Кібальчич пов’язує це з впливом антициклону.
"Дощів до кінця місяця буде досить мало через антициклон. Проте часом все ж таки очікуються локальні короткочасні опади, здебільшого тільки в західних регіонах країни", — повідомив метеоролог у коментарі "Телеграфу".
Тобто навіть там, де пройдуть дощі, вони матимуть переважно локальний і нетривалий характер. Значного покращення ситуації з опадами до завершення серпня синоптична ситуація не передбачає.
Де зросте ризик посухи та пожеж
Найбільш проблемною ситуація може стати для Лівобережжя, південних областей та Криму. Поєднання високих температур і тривалої нестачі опадів сприятиме посиленню посухи.
Окремим наслідком може стати підвищення пожежної небезпеки. Суха рослинність швидше займається, а тривала спека створює сприятливі умови для поширення вогню.
Крім того, дефіцит опадів здатен позначитися на водних ресурсах. За прогнозом метеоролога, в окремих великих річках та водоймах може знизитися рівень води.
Процеси, які формують нову хвилю спеки в Україні, пов’язані не лише з локальною погодою. За словами Кібальчича, важливу роль відіграватиме надходження субтропічного повітря з південних районів Європи.
На карті середньої температурної аномалії за 19–26 серпня видно райони Європи, де температура суттєво перевищувала кліматичну норму. Червоні та малинові відтінки позначають території з найбільшим перевищенням температурних показників.
Для України це означає, що літо завершуватиметься черговим періодом аномального тепла, особливо на тлі невеликої кількості опадів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що метеоролог здивував прогнозом на вересень.