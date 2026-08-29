Лето на прощание "ударит" жарой. Где в последние дни августа ждать до +37°C

Последние дни августа будут жаркими

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В конце августа в Украине, после похолодания, ожидается новая волна жары. В западных и южных областях температура начнет повышаться первой, а уже 28–31 августа жаркая погода охватит большую часть страны.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, последние дни лета будут жаркими на большей части территории Украины.

Когда в Украину придет новая жара

Как рассказал Игорь Кибальчич, новая волна тепла начнет формироваться в конце августа.

"Прогнозируется новая волна жары, начиная с западных и южных областей, которая также будет связана с поступлением субтропического воздуха из южных регионов Европы", — отметил Кибальчич.

По его словам, 28–31 августа жаркая погода установится на большей части территории Украины.

Ожидаемые показатели:

днем — +30…+36°C;

местами — до +37°C;

ночью — около +15…+20°C.

Прогноз погоды на 28 августа от Укргидрометцентра. Скриншот: "Телеграф"

Прогноз погоды на 29 августа от Укргидрометцентра. Скриншот: "Телеграф"

Прогноз погоды на 30 августа от Укргидрометцентра. Скриншот: "Телеграф"

Прогноз погоды на 31 августа от Укргидрометцентра. Скриншот: "Телеграф"

Последние дни календарного лета могут оказаться значительно жарче обычного для этого периода.

Дождей будет мало

Одновременно с повышением температуры Украина столкнется с дефицитом осадков. Кибальчич связывает это с влиянием антициклона.

"Дождей до конца месяца будет достаточно мало из-за антициклона. Однако временами все же ожидаются локальные кратковременные осадки, преимущественно только в западных регионах страны", — сообщил метеоролог в комментарии "Телеграфу".

То есть даже там, где пройдут дожди, они будут преимущественно локальными и непродолжительными. Значительного улучшения ситуации с осадками до конца августа синоптическая ситуация не предусматривает.

Где возрастет риск засухи и пожаров

Наиболее проблемной ситуация может стать для Левобережья, южных областей и Крыма. Сочетание высоких температур и длительной нехватки осадков будет способствовать усилению засухи.

Отдельным последствием может стать повышение пожарной опасности. Сухая растительность быстрее загорается, а длительная жара создает благоприятные условия для распространения огня.

Кроме того, дефицит осадков способен сказаться на водных ресурсах. По прогнозу метеоролога, в отдельных крупных реках и водоемах может снизиться уровень воды.

Процессы, формирующие новую волну жары в Украине, связаны не только с локальной погодой. По словам Кибальчича, важную роль будет играть поступление субтропического воздуха из южных районов Европы.

На карте средней температурной аномалии за 19–26 августа видны районы Европы, где температура существенно превышала климатическую норму. Красным и малиновым оттенками обозначены территории с наибольшим превышением температурных показателей.

Погода в Украине в августе 2026

Для Украины это означает, что лето завершается очередным периодом аномального тепла, особенно на фоне небольшого количества осадков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что метеоролог удивил прогнозом на сентябрь.