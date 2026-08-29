Замовлення з "Епіцентру" може розділитися на кілька посилок: чому і чи доведеться платити двічі

Є кілька причин, чому товари з одного кошика можуть приходити в окремих коробках

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Через те що росіяни регулярно атакують гіпермаркети "Епіцентр", актуальнішою стають замовлення з доставкою. В деяких випадках обрані товари можуть розділити на кілька посилок.

"Телеграф" розповідає, чому так відбувається та чи доведеться платити за кожну посилку окремо. Як пояснили на сайті "Епіцентру", вартість доставки власним транспортом гіпермаркету залежить від ваги, вартості товарів та пункту доставки, а не від кількості товару у замовленні. Мінімальна вартість – 117 грн.

Доставка через поштових операторів — чому одне замовлення можуть розкласти в різні посилки

Замовлення з "Епіцентру" може бути відправлене через поштові служби (Нова Пошта, Укрпошта, Meest). Є кілька причин, чому товари з одного кошика можуть розділити на кілька посилок.

Різні склади: обрані товари можуть зберігатися на різних регіональних складах або в різних торгових центрах

обрані товари можуть зберігатися на різних регіональних складах або в різних торгових центрах Товари від партнерів: Якщо у кошику є товари сторонніх продавців (маркетплейс "Епіцентр"), кожен з них відправляє свій товар окремо

Якщо у кошику є товари сторонніх продавців (маркетплейс "Епіцентр"), кожен з них відправляє свій товар окремо Розміри: Великі або важкі речі (наприклад, меблі чи будматеріали) пакують окремо від дрібних інструментів чи декору

Чи доведеться платити окремо за кожну посилку

Зазвичай для кожної посилки формується окрема експрес-накладна служби доставки. Якщо замовлення розділили на кілька посилок, за доставку кожної доведеться платити за тарифами перевізника.

Раніше "Телеграф" розповідав про чотири способи отримати замовлення від "Епіцентру". Заходити у магазин немає потреби.