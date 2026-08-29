Заказ из "Эпицентра" может разделиться на несколько посылок: почему и придется ли платить дважды

Есть несколько причин, почему товары из одной корзины могут приходить в отдельных коробках

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Так как россияне регулярно атакуют гипермаркеты "Эпицентр", более актуальными становятся заказы с доставкой. В некоторых случаях выбранные товары могут быть разделены на несколько посылок.

"Телеграф" рассказывает, почему так происходит и придется ли платить за каждую посылку отдельно. Как пояснили на сайте "Эпицентра", стоимость доставки собственным транспортом гипермаркета зависит от веса, стоимости товаров и пункта доставки, а не количества товара в заказе. Минимальная стоимость – 117 грн.

Доставка через почтовых операторов – почему один заказ могут разложить в разные посылки

Заказ из "Эпицентра" может быть отправлен через почтовые службы (Новая Почта, Укрпочта, Meest). Есть несколько причин, почему товары из одной корзины могут разделить на несколько посылок.

Разные склады: выбранные товары могут храниться на разных региональных складах или в разных торговых центрах

выбранные товары могут храниться на разных региональных складах или в разных торговых центрах Товары от партнеров: Если в корзине есть товары сторонних продавцов (маркетплейс "Эпицентр"), каждый из них отправляет свой товар отдельно

Если в корзине есть товары сторонних продавцов (маркетплейс "Эпицентр"), каждый из них отправляет свой товар отдельно Размеры: Большие или тяжелые вещи (например, мебель или стройматериалы) упаковывают отдельно от мелких инструментов или декора

Придется ли платить отдельно за каждую посылку

Обычно для каждой посылки формируется отдельная экспресс-накладная службы доставки. Если заказ разделен на несколько посылок, за доставку каждой придется платить по тарифам перевозчика.

Ранее "Телеграф" рассказывал о четырех способах получить заказ от "Эпицентра". Заходить в магазин нет нужды.