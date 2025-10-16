Тижні очікування і не тільки. "Епіцентр" вразив "швидкістю" доставки у поштомат

Інцидент стався у Кам'янському на Дніпропетровщині

Український гіпермаркет "Епіцентр" обурив українців строками доставки. Адже замість обіцяних 3-х днів, у поштомат посилка їхала майже два тижні.

Що треба знати:

"Епіцентр" затримав доставку у поштомат у Кам'янському

Чимало поштоматів не доступні для оформлення замовлення

Посилка мала приїхати 4 жовтня, але затрималась на понад тиждень

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", замовити доставку у поштомат "Епіцентру" у Кам'янському було досить важко, адже чомусь більшість з них не доступна. Однак навіть після успішного оформлення замовлення та його підтвердження проблеми не закінчились.

Адже гіпермаркет затримав доставку щонайменше на 10 днів. Замовлення №51151474 було оформлено 1 жовтня. Компанія його прийняла та підтвердила. Доставку у поштомат пообіцяли здійснити до 4 жовтня включно.

"04.10.2025 очікуйте повідомлення про прибуття замовлення до поштомата 1308 за адресою вул. Нескорених, 19 Кам'янське", — йшлось у повідомленні від "Епіцентру".

Однак посилка до поштомата не приїхала навіть 5 жовтня, як і наступні 10 днів. Адже повідомлення про доставку у поштомат замовник отримав аж 14 жовтня. Фактично від дня оформлення замовлення до доставки пройшло 14 днів. При цьому "Епіцентр" лише через тиждень від оформлення замовлення зателефонував та спитав, чи актуальна посилка. Після ствердної відповіді пообіцяли доставити через 3 дні, доставка прибула 14 жовтня.

