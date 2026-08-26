На порятунок лише кілька хвилин: чи допоможуть паркінги у разі ударів по ТЦ

За словами експерта, від прямого удару балістичної ракети може захистити лише спеціалізоване укриття

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Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) попереджає, що Росія може готувати удари по великих торгових центрах в Україні і закликає у разі оголошення тривоги відразу прямувати до укриття. Таким безпечним місцем може бути підземний паркінг в ТЦ.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів київський інженер-конструктор та урбаніст Дмитро Макагон. За його словами, сучасні будівлі проєктуються з певним запасом міцності.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Підвал, паркінг чи метро: чому одне укриття витримує удар, а інше ні

За словами експерта, паркінг може бути надійним укриттям. Проте від прямого удару ракети він захистить, якщо над ним буде будівля.

"Підземний паркінг. Тут усе залежить від конструкції та від того, що розташоване над самим паркінгом. Паркінги є у більш сучасних будівлях, тому, скоріше за все, буде надійнішим. Але якщо над паркінгом відкритий двір, а не будівля, це вже інша ситуація — гарантії немає", — сказав Макагон.

Дмитро Макагон

Водночас він зазначив, що один з типів укриттів буде найнадійнішим. За його словами, найбезпечнішим варіантом залишається метрополітен глибокого залягання, проте час має значення.

"Якщо летить балістика, варто якнайшвидше потрапити куди завгодно під землю, ніж 10 хвилин йти до метро — балістика прилітає за хвилини", — наголосив Макагон.

Проте, якщо є попередження про підготовку удару і час у запасі, тоді варто прямувати у підземку. Адже в такому випадку метро завжди виграє.

"Підземні переходи. Ще один варіант, який часто недооцінюють. Дуже непогана альтернатива — підземні переходи. Вони витримують великі навантаження", — пояснив Макагон.

Він додав, що над переходами зазвичай пролягають дороги, якими їздять і важкі вантажівки, тож перекриття там розраховане на серйозне навантаження, а товщина бетону й дорожнього полотна робить перехід міцнішим за багато закритих паркінгів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим небезпечні ракети "Бандероль", якими росіяни б'ють по мирних людях.