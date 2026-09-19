Вчені пророкували кінець світу 13 листопада 2026 року: чого вони боялися і що врешті-решт сталося

Вчені розрахували майбутнє людства за демографічними даними

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У 1960 році вчені назвали дату, коли населення Землі нібито мало досягти критичної межі. Йдеться про 13 листопада 2026 року, але чи справді цей прогноз може здійснитися.

Понад 60 років тому вчені за допомогою математичної моделі розрахували, що саме цього дня чисельність населення Землі за певного сценарію мала б стрімко наближатися до нескінченності, як написали в "lanacion".

Йдеться про роботу австрійського вченого Гайнца фон Ферстера, Патриції Мори та Лоуренса Аміота, опубліковану в журналі Science у 1960 році. Стаття отримала промовисту назву "Судний день: п’ятниця, 13 листопада 2026 року".

Звідки взялася дата 13 листопада

Дослідники проаналізували історичні дані про чисельність населення за приблизно дві тисячі років і побудували математичну модель його зростання. Вона виходила з припущення, що темпи приросту продовжуватимуть збільшуватися за тією самою закономірністю.

Якщо перенести таку тенденцію на майбутнє без жодних змін, модель приводила до так званої "демографічної сингулярності" — моменту, коли розрахункова чисельність населення прагнула б до нескінченності. Саме так і була отримана дата 13 листопада 2026 року.

Проте це не означало, що автори буквально передбачили загибель людства саме цього дня. Йшлося про математичний сценарій, побудований на продовженні історичної тенденції зростання населення.

Реальність виявилася зовсім іншою

За понад шість десятиліть стало зрозуміло, що така модель не врахувала низку факторів, які суттєво впливають на демографію. Насамперед ідеться про падіння народжуваності в багатьох країнах та поступове уповільнення темпів приросту населення.

Сучасні розрахунки ООН не показують жодного наближення до "нескінченного" зростання. За даними World Population Prospects 2024, населення планети має збільшуватися ще приблизно 50–60 років і досягти близько 10,3 млрд людей у середині 2080-х. Після цього прогнозується поступове скорочення чисельності населення — приблизно до 10,2 млрд до кінця століття.

Тож 13 листопада 2026 року не є науково підтвердженою датою кінця людства. Це лише дата, до якої привела математична модель 1960 року за умови збереження тодішньої тенденції зростання населення.

Коли Земля справді стане непридатною для складного життя

Окремі наукові дослідження справді розглядають дуже далеке майбутнє Землі, але йдеться вже не про демографію, а про зміни самої планети та Сонця.

Зокрема, дослідження, опубліковане в Nature Geoscience, моделювало майбутнє кисневої атмосфери Землі. Автори дійшли висновку, що багата на кисень атмосфера може зберігатися ще приблизно 1,08 млрд років, після чого через поступове збільшення сонячної активності очікуються значні зміни.

Це не прогноз конкретної дати загибелі людства. Йдеться про природні зміни, які відбуватимуться протягом надзвичайно тривалого геологічного періоду.

Отже, старий прогноз про 2026 рік не справджується: сучасна демографія розвивається зовсім за іншим сценарієм, а питання далекого майбутнього Землі вимірюється вже не роками, а мільйонами й мільярдами років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про приховану загрозу для України перед зимою, яку показали супутникові карти.