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Бронь від мобілізації може злетіти за добу: у якому разі

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Співробітник ТЦК перевіряє документи Новина оновлена 23 липня 2026, 19:22
Співробітник ТЦК перевіряє документи. Фото Getty Images

Юрист вказав критичним підприємствам на важливу деталь

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"Заброньований" співробітник після звільнення втрачає цей статус протягом доби. У такому разі бронювання від мобілізації анулюється автоматично.

Про це у коментарі "РБК-Україна" розповів юрист Микола Сіренко. У той самий час внутрішнє переведення співробітника на іншу посаду чи в інший підрозділ у межах тієї ж компанії не скасовує бронювання.

Підстави для скасування бронювання суворо регламентовані та прописані у пункті 31 урядового Порядку №76:

  • Звільнення співробітника з посади.
  • Втрата підприємством статусу критично важливого.
  • Ліквідація організації чи компанії.
  • За поданням керівника.

Якщо замість звільненого фахівця потрібно забронювати нового, роботодавцям важливо дотримуватися правильного алгоритму:

  1. Спершу зняти броню з поточного працівника.
  2. І лише після цього проводити процедуру звільнення.

Важливий технічний нюанс: саме скасування бронювання займає близько 15 хвилин, але оновлення інформації в системі "Дія" може займати до двох діб. Поки старий співробітник вважається у системі заброньованим, зайняти його місце за квотою не вийде.

Раніше повідомлялося, що українські аграрні підприємства, які мають статус критично важливих та бронюють своїх співробітників, мають до 10 серпня підтвердити його у Міністерстві економіки. Для цього потрібно надати два документи.

Теги:
#Мобілізація #Бронювання