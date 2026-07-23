Бронь від мобілізації може злетіти за добу: у якому разі

Юрист вказав критичним підприємствам на важливу деталь

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

"Заброньований" співробітник після звільнення втрачає цей статус протягом доби. У такому разі бронювання від мобілізації анулюється автоматично.

Про це у коментарі "РБК-Україна" розповів юрист Микола Сіренко. У той самий час внутрішнє переведення співробітника на іншу посаду чи в інший підрозділ у межах тієї ж компанії не скасовує бронювання.

Підстави для скасування бронювання суворо регламентовані та прописані у пункті 31 урядового Порядку №76:

Звільнення співробітника з посади.

Втрата підприємством статусу критично важливого.

Ліквідація організації чи компанії.

За поданням керівника.

Якщо замість звільненого фахівця потрібно забронювати нового, роботодавцям важливо дотримуватися правильного алгоритму:

Спершу зняти броню з поточного працівника. І лише після цього проводити процедуру звільнення.

Важливий технічний нюанс: саме скасування бронювання займає близько 15 хвилин, але оновлення інформації в системі "Дія" може займати до двох діб. Поки старий співробітник вважається у системі заброньованим, зайняти його місце за квотою не вийде.

Раніше повідомлялося, що українські аграрні підприємства, які мають статус критично важливих та бронюють своїх співробітників, мають до 10 серпня підтвердити його у Міністерстві економіки. Для цього потрібно надати два документи.