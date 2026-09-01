Нічні тривоги по-новому: кияни звернулися до КМДА з гучною вимогою

Ініціатива зібрала понад 100 підписів

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Кияни вимагають від міської влади зменшити рівень гучності системи оповіщення при повітряних тривогах у житлових районах. Йдеться про нічний час.

Відповідну петицію було опубліковано на сайті Київської міської ради. Наразі триває збір підписів за цю ініціативу, а щоб вона потрапила на розгляд, необхідно зібрати 6000 голосів.

Як заявляє автор петиції, зокрема, на вулиці Анни Ахматової, 22 гучномовці розташовані на невеликій відстані один від одного. У зв’язку з цим, при повітряних тривогах або сигналах про відбій місцеві жителі у своїх будинках чують дуже гучний звук. При цьому деякі гучномовці включаються із затримкою в 1-2 хвилини і таким чином люди чують декілька разів сигнал про одну і ту ж тривогу.

Проте особливою проблемою є нічний час.

"Під час комендантської години місто фактично завмирає: не працює громадський транспорт, закрито більшість магазинів і установ, на вулицях майже немає людей. Абсолютна більшість киян знаходиться вдома і додатково отримує повідомлення про небезпеку на мобільні телефони. Водночас через нові російські атаки протягом однієї ночі може бути оголошено 5-6 повітряних. Спочатку дуже голосно оголошується сигнал про її початок, а після відбою гучномовці знову на весь житловий квартал оголошують її закінчення", — зазначає автор ініціативи.

У петиції сформовано чотири основні вимоги:

зменшити гучність у нічний час у житлових кварталах

повідомляти про відбій повітряної тривоги вночі не на максимальній гучності

перевірити щільність розташування гучномовців та перенести ряд пристроїв у місця, де їх не вистачає

налаштувати коректно систему, щоб не було затримки в оголошенні тривоги в 1-2 хвилини

Важливо зазначити, що петиція буде розглянута лише в тому разі, якщо збере достатню підтримку від городян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що таке петиція в Україні й чи справді вона може щось змінити.