Ночные тревоги по-новому: киевляне обратились в КГГА с громким требованием

Инициатива собрала более 100 подписей

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Киевляне требуют от городской власти уменьшить уровень громкости системы оповещения при воздушных тревогах в жилых районах. Речь идет о ночном времени.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте Киевского городского совета. В настоящее время продолжается сбор подписей за данную инициативу, а чтобы она попала на рассмотрение, необходимо собрать 6 000 голосов.

Как заявляет автор петиции, в частности, на улице Анны Ахматовой, 22 громкоговорители расположены на небольшом расстоянии друг от друга. В связи с этим при воздушных тревогах или сигналах об отбое местные жители в своих домах слышат очень громкий звук. При этом некоторые громкоговорители включаются с задержкой в 1-2 минуты и таким образом люди слышат по нескольку раз сигнал об одной и той же тревоге.

Однако особой проблемой является ночное время.

"Во время комендантского часа город фактически замирает: не работает общественный транспорт, закрыто большинство магазинов и учреждений, на улицах почти нет людей. Абсолютное большинство киевлян находится дома и дополнительно получает уведомления об опасности на мобильные телефоны. В то же время из-за новых российских атак на протяжении одной ночи может быть объявлено 5-6 воздушных тревог. И каждая тревога — это не один сигнал. Сначала очень громко объявляется сигнал о ее начале, а после отбоя громкоговорители снова на весь жилой квартал объявляют о ее окончании", — отмечает автор инициативы.

В петиции сформировано четыре основных требования:

уменьшить громкость в ночное время в жилых кварталах

уведомлять об отбое воздушной тревоги ночью не на максимальной громкости

проверить плотность расположения громкоговорителей и перенести ряд устройств в места, где их не хватает

настроить корректно систему, чтобы не было задержки в объявлении тревоги в 1-2 минуты

Важно указать, что петиция будет рассмотрена только в том случае, если соберет достаточную поддержку от горожан.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что такое петиция в Украине и действительно ли она может что-то изменить.