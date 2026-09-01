Недешевий, але зі славною історією: який годинник носить відомий військовий Маркус

Подібний годинник використовували американські авіатори у Другу світову війну

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Відомий український військовий, письменник та блогер Валерій Маркус засвітив на одному з інтерв’ю цікавий годинник. Цей аксесуар зроблений з "бронзи".

Про цей хронометр "Телеграфу" розповів годинниковий ентузіаст та threads-блогер cats_and_watches. Йдеться про Hamilton Khaki Aviation Pilot, вартість якого становить 1645 євро (близько 85 тисяч грн).

Маркус з годинником Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Bronze 43mm

Маркус з годинником Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Bronze 43mm/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Дизайн моделі пішов від вінтажного кишенькового годинника Model 23, який використовували американські військові льотчики під час Другої світової війни.

Кишеньковий годинник Hamilton Model 23/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Корпус Hamilton Khaki Aviation Pilot виконаний із бронзи, яка згодом починає окислюватися та покривається унікальною патиною.

Годинник Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Bronze 43mm/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Технічні характеристики:

Механізм : ETA 6498-1 (механіка з ручним заводом).

: ETA 6498-1 (механіка з ручним заводом). Запас ходу : до 50 годин.

: до 50 годин. Скло : Сапфірове, стійке до подряпин.

: Сапфірове, стійке до подряпин. Водонепроникність : 10 барів (100 метрів).

: 10 барів (100 метрів). Розміри : Діаметр 43 мм, товщина 13 мм, ширина вушок 20 мм, відстань від вушка до вушка (lug-to-lug) 52 мм.

: Діаметр 43 мм, товщина 13 мм, ширина вушок 20 мм, відстань від вушка до вушка (lug-to-lug) 52 мм. Управління: Двонапрямний безель, що обертається, і велика заводна головка в стилі "цибулина" для зручності заводу в рукавичках.

Годинник Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Bronze 43mm/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Цікавий факт: хвилинна шкала по периметру циферблату називається chemin de fer – з французького "залізниця". Поперечні розподіли нагадують шпали, а сама шкала – рейки.

Годинник Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Bronze 43mm/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Зазначимо, культова лінійка Hamilton Khaki поєднує швейцарську точність із військовою спадщиною США. Це годинник підвищеної надійності з чудовою зчитаністю впізнаваного утилітарного дизайну. Маркус вибрав годинник Aviation (Авіаційний): професійний пілотський годинник з великими циферблатами та додатковими авіаційними шкалами.

Раніше "Телеграф" розповідав, який годинник носить Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Генерал-майор використовує недорогий, але легендарний аксесуар Casio.