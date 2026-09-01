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Недешевий, але зі славною історією: який годинник носить відомий військовий Маркус

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Валерій Маркус Новина оновлена 01 вересня 2026, 14:09
Валерій Маркус. Фото facebook.com/valerii.markus

Подібний годинник використовували американські авіатори у Другу світову війну

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Відомий український військовий, письменник та блогер Валерій Маркус засвітив на одному з інтерв’ю цікавий годинник. Цей аксесуар зроблений з "бронзи".

Про цей хронометр "Телеграфу" розповів годинниковий ентузіаст та threads-блогер cats_and_watches. Йдеться про Hamilton Khaki Aviation Pilot, вартість якого становить 1645 євро (близько 85 тисяч грн).

Маркус з годинником Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Bronze 43mm
Маркус з годинником Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Bronze 43mm
Маркус з годинником Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Bronze 43mm
Маркус з годинником Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Bronze 43mm/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Дизайн моделі пішов від вінтажного кишенькового годинника Model 23, який використовували американські військові льотчики під час Другої світової війни.

Кишеньковий годинник Hamilton Model 23
Кишеньковий годинник Hamilton Model 23/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Корпус Hamilton Khaki Aviation Pilot виконаний із бронзи, яка згодом починає окислюватися та покривається унікальною патиною.

Годинник Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Bronze 43mm
Годинник Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Bronze 43mm/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Технічні характеристики:

  • Механізм: ETA 6498-1 (механіка з ручним заводом).
  • Запас ходу: до 50 годин.
  • Скло: Сапфірове, стійке до подряпин.
  • Водонепроникність: 10 барів (100 метрів).
  • Розміри: Діаметр 43 мм, товщина 13 мм, ширина вушок 20 мм, відстань від вушка до вушка (lug-to-lug) 52 мм.
  • Управління: Двонапрямний безель, що обертається, і велика заводна головка в стилі "цибулина" для зручності заводу в рукавичках.
Годинник Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Bronze 43mm
Годинник Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Bronze 43mm/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Цікавий факт: хвилинна шкала по периметру циферблату називається chemin de fer – з французького "залізниця". Поперечні розподіли нагадують шпали, а сама шкала – рейки.

Годинник Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Bronze 43mm
Годинник Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Bronze 43mm/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Зазначимо, культова лінійка Hamilton Khaki поєднує швейцарську точність із військовою спадщиною США. Це годинник підвищеної надійності з чудовою зчитаністю впізнаваного утилітарного дизайну. Маркус вибрав годинник Aviation (Авіаційний): професійний пілотський годинник з великими циферблатами та додатковими авіаційними шкалами.

Раніше "Телеграф" розповідав, який годинник носить Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Генерал-майор використовує недорогий, але легендарний аксесуар Casio.

Теги:
#Годинники #Валерій Маркус