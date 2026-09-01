Недешевые, но со славной историей: какие часы носит известный военный Маркус
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Подобные часы использовали американские авиаторы во Вторую мировую войну
Известный украинский военный, писатель и блогер Валерий Маркус засветил на одном из интервью интересные часы. Данный аксессуар сделан из "бронзы".
Об этом хронометре "Телеграфу" рассказал часовой энтузиаст и threads-блогер cats_and_watches. Речь идет о Hamilton Khaki Aviation Pilot, стоимость которого составляет 1 645 евро (около 85 тысяч грн).
Дизайн модели пошел от винтажных карманных часов Model 23, которые использовались американскими военными летчиками во время Второй мировой войны.
Корпус Hamilton Khaki Aviation Pilot выполнен из бронзы, которая со временем окисляется и покрывается уникальной патиной.
Технические характеристики:
- Механизм: ETA 6498-1 (механика с ручным заводом).
- Запас хода: до 50 часов.
- Стекло: Сапфировое, устойчивое к царапинам.
- Водонепроницаемость: 10 бар (100 метров).
- Размеры: Диаметр 43 мм, толщина 13 мм, ширина ушек 20 мм, расстояние от ушка до ушка (lug-to-lug) 52 мм.
- Управление: Двунаправленный вращающийся безель и крупная заводная головка в стиле "луковица" для удобства завода в перчатках.
Интересный факт: минутная шкала по периметру циферблата называется chemin de fer – с французского "железная дорога". Поперечные деления напоминают шпалы, а сама шкала – рельсы.
Отметим, культовая линейка Hamilton Khaki объединяет швейцарскую точность с военным наследием США. Это часы повышенной надежности с превосходной читаемостью узнаваемого утилитарного дизайна. Маркус выбрал часы Aviation (Авиационные): профессиональные пилотские часы с крупными циферблатами и дополнительными авиационными шкалами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие часы носит Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. Генерал-майор использует недорогой, но легендарный аксессуар от Casio.