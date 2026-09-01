Недешевые, но со славной историей: какие часы носит известный военный Маркус

Подобные часы использовали американские авиаторы во Вторую мировую войну

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Известный украинский военный, писатель и блогер Валерий Маркус засветил на одном из интервью интересные часы. Данный аксессуар сделан из "бронзы".

Об этом хронометре "Телеграфу" рассказал часовой энтузиаст и threads-блогер cats_and_watches. Речь идет о Hamilton Khaki Aviation Pilot, стоимость которого составляет 1 645 евро (около 85 тысяч грн).

Маркус с часами Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Bronze 43mm

Маркус с часами Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Bronze 43mm/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Дизайн модели пошел от винтажных карманных часов Model 23, которые использовались американскими военными летчиками во время Второй мировой войны.

Карманные часы Hamilton Model 23/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Корпус Hamilton Khaki Aviation Pilot выполнен из бронзы, которая со временем окисляется и покрывается уникальной патиной.

Часы Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Bronze 43mm/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Технические характеристики:

Механизм : ETA 6498-1 (механика с ручным заводом).

: ETA 6498-1 (механика с ручным заводом). Запас хода : до 50 часов.

: до 50 часов. Стекло : Сапфировое, устойчивое к царапинам.

: Сапфировое, устойчивое к царапинам. Водонепроницаемость : 10 бар (100 метров).

: 10 бар (100 метров). Размеры : Диаметр 43 мм, толщина 13 мм, ширина ушек 20 мм, расстояние от ушка до ушка (lug-to-lug) 52 мм.

: Диаметр 43 мм, толщина 13 мм, ширина ушек 20 мм, расстояние от ушка до ушка (lug-to-lug) 52 мм. Управление: Двунаправленный вращающийся безель и крупная заводная головка в стиле "луковица" для удобства завода в перчатках.

Часы Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Bronze 43mm/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Интересный факт: минутная шкала по периметру циферблата называется chemin de fer – с французского "железная дорога". Поперечные деления напоминают шпалы, а сама шкала – рельсы.

Часы Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Bronze 43mm/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Отметим, культовая линейка Hamilton Khaki объединяет швейцарскую точность с военным наследием США. Это часы повышенной надежности с превосходной читаемостью узнаваемого утилитарного дизайна. Маркус выбрал часы Aviation (Авиационные): профессиональные пилотские часы с крупными циферблатами и дополнительными авиационными шкалами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие часы носит Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. Генерал-майор использует недорогой, но легендарный аксессуар от Casio.