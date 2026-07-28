Пенсії в Україні за 10 років: до чого готуватися мільйонам українців

Розмір пенсії залежить від росту економіки країни

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У найближчі 10 років пенсії в Україні збережуться, але сама система змінюватиметься. При цьому дуже багато залежить від того, як закінчиться війна, скільки біженців повернеться на батьківщину і чи вдасться провести пенсійну реформу.

Про це повідомив штучний інтелект Cloud у відповідь на відповідний запит "Телеграфа".

На думку ШІ, поточна пенсійна система не впаде, проте почнеться її повільна та болісна трансформація. Державні солідарні виплати збережуться як основа, однак її розмір стане скромнішим порівняно із середніми зарплатами. При цьому має запрацювати накопичувальний компонент, критерії наявності необхідного стажу продовжуватимуть посилюватись, а державі доведеться дедалі сильніше покривати дефіцит Пенсійного фонду за рахунок дотацій.

Штучний інтелект ChatGPT погоджується з "колегою". На думку ШІ, основний виклик для України — не в самому факті існування пенсій, а у забезпеченні їхнього гідного рівня. Без динамічного росту економіки, розширення кола платників страхових внесків та ефективного впровадження пенсійної реформи надати громадянам високе державне забезпечення буде вкрай проблематично.

Штучний інтелект Gemini вважає, що через 10 років пенсійна система в Україні суттєво трансформується через демографічні виклики (старіння нації та співвідношення тих, хто працює, та пенсіонерів приблизно "один до одного"). Водночас підвищення загального пенсійного віку урядом поки що не планується, проте вимоги до необхідного страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років залишаються високими й щороку зростають відповідно до чинного законодавства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що маленькі пенсії – це результат недоплачених соціальних внесків. Ця ситуація набагато яскравіше проявляється у регіонах, ніж у столиці, через що регіони України програють Києву за розміром виплат.