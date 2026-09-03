Намек свыше? В сети спорят из-за арбуза с четким знаком: "Крым — это Украина" (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пользователи сети увидели в случайном рисунке особый смысл
В социальных сетях поводом для обсуждений стал необычный арбуз, на кожуре которого виднеется очертание формы временно оккупированного Крыма.
Соответствующий пост был опубликован в социальной сети Threads. Автор поста отметила, что этот арбуз вырос на огороде ее родителей.
"Крым – это Украина", — пишет девушка.
На втором фото автор выделила контур, который, если сравнить с настоящей картой, действительно похож на полуостров.
Публикация набрала более десяти тысяч лайков и множество комментариев. Пользователи также заметили на этих фото символичность совпадения. Многие шуточно отметили, что это некий знак.
- "Арбуз что-то знает"
- "Даже арбузы патриотичные"
- "Крым настолько Украина, что даже арбуз не смог промолчать"
- "Когда арбуз понимает больше, чем россияне"
Напомним, Крым оккупирован с марта 2014 года. Тогда Россия заявила об аннексии полуострова, подписав так называемый "договор" о включении полуострова в состав РФ. Это был конечный этап оккупации Крыма, который Россия начала в феврале того же года. Украина, а также международное сообщество не признало аннексию Крыма. США, ЕС, ООН, НАТО осудили действия России, и ввели санкции.
Россия использовала проведенный 16 марта так называемый референдум, который был под присмотром военных, как повод для объявления о "присоединении" Крыма. Уже спустя два дня российский глава Владимир Путин вместе с коллаборационистами Сергеем Аксеновым, Владимиром Константиновым и Алексеем Чалым подписал Договор о принятии Крыма в состав России.
Тысячи людей устраивали акции протеста и открыто заявляли, что не признают Крым российской территорией.
27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая подтверждала территориальную целостность Украины и признавала незаконным референдум на полуострове.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинец нашел необычный гриб и удивил сеть.