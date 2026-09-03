Памятник "бедному Шекспиру" в Полтаве поразил украинцев. Какие еще смешные скульптуры там есть (фото)

Полтавцы обратили внимание на заметное отличие скульптуры от привычного образа драматурга

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В Ботаническом саду Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко открыли памятник английскому драматургу Уильяму Шекспиру. Однако в социальных сетях он вызвал неоднозначные реакции.

Скульптор Ярослав Шкарупа рассказал, что создал памятник за 7 дней. Отмечает, что по фотографиям Шекспира из интернета было сложно его воссоздать.

Идея создания монумента возникла еще в 2010 году, однако воплотить ее в жизнь удалось только сейчас.

"Я надеюсь, что это будет очень важный, брендовый, имиджевый проект для Полтавы и полтавцев, поскольку он важен в культурном, туристическом, образовательных планах", — сказала инициатор создания памятника Шекспира в Полтаве Наталья Криницкая.

Реакция соцсетей

Украинцы негативно оценили новую достопримечательность. Визуально памятник им показался не похожим на фотографии Шекспира.

"Ему плохо"

"Он в шоке"

"Ситуация, когда можно сказать — "я могу лучше" и это будет правда"

"Бедный Шекспир. Что это за страшилище?"

Как в сети комментируют памятник Шекспиру

В социальных сетях неоднозначно реагируют на новый объект в Полтаве

Как украинцы реагируют на памятник Шекспиру

Комментарии в социальной сети

Некоторые сравнили лицо скульптуры с американским киноактером Джеком Николсоном.

Джек Николсон

Реакция украинцев на памятник Шекспиру в Полтаве

"Это что за позор?", - комментируют памятник в Полтаве пользователи сети

Пользователи соцсетей не оценили новый памятник Шекспиру

Также новый памятник в Полтаве решили наглядно сравнить с памятники Шекспиру.

Сравнение памятников Шекспиру

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда на своей странице в Facebook также прокомментировал новый объект в Полтаве.

"Кстати, рисование в школе, вроде, до 9 класса включительно преподают", — высказался он.

Пост Евгения Магды в Facebook

Кто такой Уильям Шекспир

Английский поэт и драматург, зачастую считается величайшим англоязычным писателем и одним из лучших драматургов мира. Часто именуется национальным поэтом Англии.

Родился 23 апреля 1564 года в городе Стратфорд-апон-Эйвоне. В 18 лет он женился на Энн Хатауэй, в браке с которой имел трёх детей: дочь Сюзанну и двойняшек Хемнета и Джудит.

Карьера Шекспира началась между 1585 и 1592 годами, когда он переехал в Лондон. Вскоре он стал успешным актёром, драматургом, а также совладельцем театральной компании под названием "Слуги лорда-камергера", позже известной как "Слуги короля". Около 1613 года, в возрасте 48 лет он вернулся в Стратфорд, где умер тремя годами позже.

О его жизни сохранилось мало фактов. Теории о драматурге создаются на основе официальных документов и свидетельств современников, поэтому в научном сообществе до сих пор обсуждаются вопросы относительно его внешности и религиозных воззрений. Также существует версия, что приписываемые ему работы созданы другим человеком и она популярна в культуре, хотя и отвергается подавляющим большинством учёных-шекспироведов.

Большинство работ Шекспира написано в период с 1589 по 1613 год. Его ранние пьесы в основном относятся к комедиям и хроникам, в которых Шекспир значительно преуспел. Затем в его творчестве настал период трагедий, включающих произведения:

"Гамлет",

"Король Лир",

"Отелло",

"Макбет".

Их считают одними из лучших на английском языке. В конце своего творчества Шекспир написал несколько трагикомедий, а также сотрудничал с другими писателями.

Мемориал У. Шекспира в Уголке поэтов Вестминстерского аббатства. Лондон

Другие необычные памятники Украины

Памятник Скрябину в Коростышеве

В сентябре 2025 года на День города на аллее городского парка культуры и отдыха Коростышева Житомирской области открыли памятник лидеру группы "Скрябин" Кузьме Скрябину (настоящее имя — Андрей Кузьменко).

Высота скульптуры — более 3 метров. Она сделана из местного гранита. На пьедестале подпись: "Не стидайся, то твоя земля", пишет "Суспільне".

Автор идеи и исполнитель — местный художник и скульптор Алексей Марковский. Установить скульптурную композицию Андрею Кузьменко это была его собственная инициатива. В городском совете его поддержали.

Памятник Кузьме Скрябину. Фото: Суспільне

В восторге от памятника оказались не все. Некоторые пользователи сети отметили:

"Похож на Медузу Горгону"

"Неужели никто из "открывающих" не увидел, что он ужасен"

"Это скорее Горгона, а не Кузьма"

Скульптурная композиция Кузьми Скрябину. Житомир/Леонид Харшан

Памятник свинье в Полтаве

Помимо нового монумента, в Полтаве есть и другие памятники, которые многие считают необычными по виду.

Например, на территории Полтавской государственной аграрной академии находится памятник свиньи. На нем отчеканена надпись "Извечной кормилицы украинского народа".

Первоначальный замысел был довольно необычным: планировалось изобразить свинью, которую ведут ангелы. Однако религиозные каноны внесли свои коррективы. Об этом пишет "Зміст". В конце концов ангелов заменили мальчиком и девочкой в ​​национальных одеждах, погоняющих свинью прутиком. Главным скульптором выступил Николай Николаев.

Памятник свиньи в Полтаве. Фото: Зміст

Памятник Тарасу Шевченко на Львовщине

В 2025 году в городе Белз на Львовщине освятили новый памятник Тарасу Шевченко, который стал поводом для критики в социальных сетях. Украинцы считают, что образ великого поэта не был передан. Напротив, он больше поход на "деда Афанасия" из сказок, пишет "Фокус".

Памятник Тарасу Шевченко. Фото: ЛОГА

Активистка Анна Герич в Facebook резко на своей странице в соцсетях высказала мнение о новом памятнике. Она считает, что фигура выглядит неестественно старой и не похожа на поэта, который умер в 47 лет.

"Извините меня, пожалуйста, но если вы думали, что видели всякий кич, то вы вероятно не видели памятника Шевченко в Белзе, который освятили буквально на прошлой неделе", — отметила Анна.

Мемориал Ирине Фарион во Львове

Мемориал, открытый во Львове ко второй годовщине убийства языковеда Ирины Фарион, из-за странного дизайнерского решения привлекает всё больше внимания. Люди жалуются, что прочитать цитаты на нём оказалось практически невозможно.

"Сквозь эти вырезы в форме букв очень сложно прочитать некоторые цитаты Ирины Фарион. Также это не только мое личное мнение. Во время того, как я сидела возле мемориала, я слышала жалобы от жителей этого района на этот счет", — пишут в сети.

Мемориал Ирине Фарион во Львове. Фото: соцсети

Кроме того, в комментариях под постом также выражают недовольство внешним видом самого мемориального пространства. Некоторым сама композиция кажется неудачной и не отражающей личность Ирины Фарион. В частности, пользователи сравнивали объект с биотуалетом.

"Выглядит, как электрощиток"

"Неудачная композиция"

"Это ужас какой-то"

Мини-скульптура бобра-аэроразведчика в Полтаве

Еще один объект, который однозначно привлекает внимание горожан и гостей города — мини-скульптура бобра-аэроразведчика в честь защитника Юлиана Матвийчука.

Депутат Полтавского городского совета и общественный деятель пошел на войну добровольцем как в 2014, так и в 2022 году. 16 мая уже в 2023 году на Донетчине в блиндаж попал российский снаряд, воин получил тяжелые ранения и через 4 дня скончался в больнице. Младшему сержанту Юлиану Матвийчуку посмертно присвоили звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда". Его супруга Лилия вместе с друзьями и собратьями инициировала создание мини-скульптуры.

Мини-скульптура бобра-аэроразведчика в Полтаве. Фото: visitpoltava

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что голливудская актриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли посетила Украину. В частности, она была также и в Полтаве.