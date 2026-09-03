Россия уничтожает Краматорск: как выглядит город, в котором почти не осталось людей (репортаж Яна Доброносова)

Вражеская армия пытается сделать город непригодным для жизни

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Краматорск продолжает страдать от террористических ударов российских войск. Враг беспощадно обстреливает жилые дома, магазины и другую гражданскую инфраструктуру, а над улицами постоянно кружат FPV-дроны.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в этом городе. На фото он показал, как выглядят улицы после вражеских атак и как выживают немногочисленные местные жители, которые там остались.

По состоянию на 3 сентября от российских позиций до Краматорска остается чуть больше 16 километров. Несмотря на это, враг постоянно наносит неизбирательные террористические удары, от которых страдают как украинские военные, так и местные жители.

Расстояние от Краматорска до вражеских позиций по состоянию на 3 сентября 2026 года. Карта DeepState

Улицы города усеяны обломками строений, уничтоженных россиянами. На фасадах многоэтажек видны следы масштабных пожаров.

Россияне уничтожают жилые дома в Краматорске. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Россияне уничтожают жилые дома в Краматорске. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Россияне уничтожают жилые дома в Краматорске. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Несмотря на установленные на улицах антидроновые сетки, вражеские FPV-дроны летают над городом в поисках новой жертв. Кроме этого, россияне применяют и более мощные вооружения для ударов.

Улицы города затянуты антидроновыми сетками. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Несмотря на опасность, местные жители, которые еще остаются в городе, пытаются жить дальше. Люди даже находят время, чтобы посидеть на открытом воздухе.

Местные жители пытаются жить не смотря на все опасности. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Местные жители пытаются жить не смотря на все опасности. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Местные жители пытаются жить не смотря на все опасности. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На улицах много корпусов сгоревших автомобилей. Также местами заметны стихийные мемориалы в честь горожан, которых убили россияне.

На улицах города стоят сгоревшие автомобили. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На улицах города стоят сгоревшие автомобили. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Мемориал убитому россиянами парню на улице Краматорска. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На постройках заметны следы вражеских обстрелов. Кажется, что в городе не осталось ни одного целого окна. Кроме того, россияне уничтожают продуктовые магазины и аптеки.

Россияне без разбора обстреливают город. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Россияне без разбора обстреливают город. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Россияне уничтожают гражданскую инфраструктуру города. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Несмотря на все опасности, украинские военные продолжают защищать город. А на клумбах в центре города цветут розы и гордо развивается украинский флаг.

Украинские воины даржат позиции. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

В центре города цветут розы. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

"Если вы давно не были в Краматорске, то узнать город будет тяжело. Враг уничтожает все вокруг. Людей практически не осталось. За сегодняшнее время работы раз десять приходилось прятаться от вражеских FPV-дронов", — рассказал Ян Доброносов.

Ранее "Телеграф" показывал репортаж Яна Доброносова о том, как проходили торжества к 35-летию Независимости Украины.