Укр

Россия уничтожает Краматорск: как выглядит город, в котором почти не осталось людей (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Вадим Михальченко ,
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вопреки всему город продолжает держаться Новость обновлена 03 сентября 2026, 20:54
Вопреки всему город продолжает держаться. Фото Коллаж "Телеграфа"/Ян Доброносов

Вражеская армия пытается сделать город непригодным для жизни

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Краматорск продолжает страдать от террористических ударов российских войск. Враг беспощадно обстреливает жилые дома, магазины и другую гражданскую инфраструктуру, а над улицами постоянно кружат FPV-дроны.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в этом городе. На фото он показал, как выглядят улицы после вражеских атак и как выживают немногочисленные местные жители, которые там остались.

По состоянию на 3 сентября от российских позиций до Краматорска остается чуть больше 16 километров. Несмотря на это, враг постоянно наносит неизбирательные террористические удары, от которых страдают как украинские военные, так и местные жители.

Расстояние от Краматорска до вражеских позиций по состоянию на 03.09.2026
Расстояние от Краматорска до вражеских позиций по состоянию на 3 сентября 2026 года. Карта DeepState

Улицы города усеяны обломками строений, уничтоженных россиянами. На фасадах многоэтажек видны следы масштабных пожаров.

Россияне уничтожают жилые дома в Краматорске
Россияне уничтожают жилые дома в Краматорске. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Россияне уничтожают жилые дома в Краматорске
Россияне уничтожают жилые дома в Краматорске. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Россияне уничтожают жилые дома в Краматорске
Россияне уничтожают жилые дома в Краматорске. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Несмотря на установленные на улицах антидроновые сетки, вражеские FPV-дроны летают над городом в поисках новой жертв. Кроме этого, россияне применяют и более мощные вооружения для ударов.

Улицы города затянуты антидроновыми сетками
Улицы города затянуты антидроновыми сетками. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Несмотря на опасность, местные жители, которые еще остаются в городе, пытаются жить дальше. Люди даже находят время, чтобы посидеть на открытом воздухе.

Местные жители пытаются жить не смотря на все опасности
Местные жители пытаются жить не смотря на все опасности. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Местные жители пытаются жить не смотря на все опасности
Местные жители пытаются жить не смотря на все опасности. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Местные жители пытаются жить не смотря на все опасности
Местные жители пытаются жить не смотря на все опасности. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На улицах много корпусов сгоревших автомобилей. Также местами заметны стихийные мемориалы в честь горожан, которых убили россияне.

На улицах города стоят сгоревшие автомобили
На улицах города стоят сгоревшие автомобили. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
На улицах города стоят сгоревшие автомобили
На улицах города стоят сгоревшие автомобили. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Мемориал убитому россиянами парню на улице Краматорска
Мемориал убитому россиянами парню на улице Краматорска. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На постройках заметны следы вражеских обстрелов. Кажется, что в городе не осталось ни одного целого окна. Кроме того, россияне уничтожают продуктовые магазины и аптеки.

Россияне без разбора обстреливают город
Россияне без разбора обстреливают город. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Россияне без разбора обстреливают город
Россияне без разбора обстреливают город. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Россияне уничтожают гражданскую инфраструктуру города
Россияне уничтожают гражданскую инфраструктуру города. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Несмотря на все опасности, украинские военные продолжают защищать город. А на клумбах в центре города цветут розы и гордо развивается украинский флаг.

Украинские воины держат позиции
Украинские воины даржат позиции. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
В центре города цветут розы
В центре города цветут розы. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

"Если вы давно не были в Краматорске, то узнать город будет тяжело. Враг уничтожает все вокруг. Людей практически не осталось. За сегодняшнее время работы раз десять приходилось прятаться от вражеских FPV-дронов", — рассказал Ян Доброносов.

Ранее "Телеграф" показывал репортаж Яна Доброносова о том, как проходили торжества к 35-летию Независимости Украины.

Теги:
#Война #Россияне #Обстрелы #Краматорск #Репортаж #Ян Доброносов