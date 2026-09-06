Коли закінчиться війна в Україні: британський розвідник назвав рік та умови

Джон Соуерс розібрав фактори впливу

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Мирні переговори між Україною та Росією можуть розпочатися у 2027 році, проте розраховувати на укладання серйозної угоди вже навесні не варто.

Таку думку висловив колишній керівник британської розвідки MI6 Джон Соуерс, повідомляє Financial Times. За його прогнозом, на обидві країни чекає важка зима.

Військові та економічні втрати, що накопичилися, можуть створити передумови для відновлення переговорів, але стійкий мир практично неможливий, поки Росію очолює Володимир Путін.

Джон Соуерс – про переговори та реальне завершення війни

Коментуючи візит до Москви спеціальних посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, Соуерс назвав діалог між Вашингтоном та Москвою необхідним. На його думку, США мають зберігати контакти з Путіним, хоча ефективність нинішніх американських перемовників викликає у нього сумніви.

Головною перешкодою колишній глава MI6 вважає завищені вимоги Кремля, які поки що залишаються незмінними.

Можливість для результативних переговорів про припинення вогню, на думку Соуерса, з’явиться у 2027 році за двох умов: ціна продовження війни для обох сторін зростатиме, а російській армії не вдасться повернути попередні темпи просування. Тоді Москва може виявити велику зацікавленість у припиненні бойових дій.

Соуерс також зазначив, що в самій Росії все частіше ставлять питання про війну проти України та необхідність знайти з неї вихід.

Колишній глава МІ6 Джон Соуерс. Фото: University of Nottingham

Як ШІ оцінив прогноз ексглави MI6

"На мій погляд, прогноз Соуерса реалістичний як один із можливих сценаріїв, але це не прогноз у строгому сенсі, а досить обережна формула: "якщо Росія не доб’ється перелому і ціна війни продовжить зростати, у 2027 році може з’явитися вікно для переговорів". У такому вигляді з ним важко сперечатися", — написав Chat GPT.

Він погоджується з тим, що зараз передумов для серйозної угоди справді майже немає. Москва, як і раніше, вимагає передачі їй усієї території чотирьох українських областей, включаючи не захоплені Росією райони, та відмови України від НАТО.

Своєю чергою, Київ прийняти такий ультиматум не може. Навіть останні тригодинні переговори Путіна з Віткоффом та Кушнером не дали видимого зближення позицій, зазначає ШІ.

Джон Соуерс та Володимир Путін. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Військова та економічна складові

"Військова частина міркувань Соуерса теж виглядає логічно. Російська армія продовжує наступати, але дуже повільно: за оцінкою ISW, у серпні вона займала в середньому близько 2,9 квадратного кілометра на добу, а літня кампанія не призвела ні до великого прориву, ні до обвалення української оборони. За збереження такого положення Путін згодом може дійти висновку, що подальша війна приносить надто мало території за надто високої ціни", – проаналізував військову компоненту цифровий розум.

Водночас він радить не переоцінювати економічний фактор. І хоча Росія має серйозні проблеми в цій сфері, їх поки не можна назвати економічним крахом. Банк Росії, як і раніше, говорить про помірне зростання економіки, хоча зберігає ставку на рівні близько 14% і попереджає про інфляційні ризики. Як стверджує модель, Путін здатний досить довго перекладати ціну війни на населення та цивільні галузі.

Що вплине на рішення Путіна

"Найслабше місце прогнозу — слова про те, що всередині Росії нібито все частіше шукають вихід з війни. Невдоволення, втома і суперечки серед економістів справді можуть посилюватися, але це ще не означає появи групи, здатної змінити рішення Путіна. Російська влада приймає такі рішення не залежно від суспільного настрою, а виходячи зі стійкості режиму та оцінки перспектив на фронті", – зазначає нейромережа.

Вона стверджує, що вікно для переговорів чи тимчасового припинення вогню у 2027 році є цілком правдоподібним варіантом. Тим часом ймовірність серйозної остаточної угоди цього року є значно меншою.

"Причому вирішальним буде не сам календар і навіть не загальна "втома сторін", а відповідь на одне запитання: чи перестане Кремль вірити, що продовження війни дозволить отримати більше, ніж переговори. Поки Путін публічно заявляє, що Україна врешті-решт рухне", такий перелом у його розрахунках ще не стався", — резюмує Chat GPT.

Раніше та сама нейромережа прогнозувала дату завершення війни в Україні. За її розрахунками, найвища ймовірність цієї події (40-50%) – у 2028 році чи навіть пізніше.