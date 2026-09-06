Когда закончится война в Украине: британский разведчик назвал год и условия

Джон Соуэрс разобрал факторы влияния

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Мирные переговоры между Украиной и Россией могут начаться в 2027 году, однако рассчитывать на заключение серьезного соглашения уже к весне не стоит.

Такое мнение высказал бывший руководитель британской разведки MI6 Джон Соуэрс, сообщает Financial Times. По его прогнозу, обе страны ожидает тяжелая зима.

Накопившиеся военные и экономические потери могут создать предпосылки для возобновления переговоров, но устойчивый мир практически невозможен, пока Россию возглавляет Владимир Путин.

Джон Соуэрс – о переговорах и реальном завершении войны

Комментируя визит в Москву специальных посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, Соуэрс назвал диалог между Вашингтоном и Москвой необходимым. По его мнению, США должны сохранять контакты с Путиным, хотя эффективность нынешних американских переговорщиков вызывает у него сомнения.

Главным препятствием бывший глава MI6 считает завышенные требования Кремля, которые пока остаются неизменными.

Возможность для результативных переговоров о прекращении огня, по мнению Соуэрса, появится в 2027 году при двух условиях: цена продолжения войны для обеих сторон будет расти, а российской армии не удастся вернуть прежние темпы продвижения. Тогда Москва может проявить большую заинтересованность в прекращении боевых действий.

Соуэрс также отметил, что в самой России все чаще задаются вопросами о войне против Украины и необходимости найти из нее выход.

Бывший глава МИ-6 Джон Соуэрс. Фото: University of Nottingham

Как ИИ оценил прогноз экс-главы MI6

"На мой взгляд, прогноз Соуэрса реалистичен как один из возможных сценариев, но это не прогноз в строгом смысле, а довольно осторожная формула: "если Россия не добьется перелома и цена войны продолжит расти, в 2027 году может появиться окно для переговоров". В таком виде с ним трудно спорить", – написал Chat GPT.

Он согласен с тем, что сейчас предпосылок для серьезного соглашения действительно почти нет. Москва по-прежнему требует передачи ей всей территории четырех украинских областей, включая не захваченные Россией районы, и отказа Украины от НАТО.

В свою очередь Киев принять такой ультиматум не может. Даже последние трехчасовые переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером не дали видимого сближения позиций, отмечает ИИ.

Джон Соуэрс и Владимир Путин. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Военная и экономическая составляющие

"Военная часть рассуждений Соуэрса тоже выглядит логично. Российская армия продолжает наступать, но очень медленно: по оценке ISW, в августе она занимала в среднем около 2,9 квадратного километра в сутки, а летняя кампания не привела ни к крупному прорыву, ни к обрушению украинской обороны. При сохранении такого положения Путин со временем может прийти к выводу, что дальнейшая война приносит слишком мало территории при слишком высокой цене", – проанализировал военную компоненту цифровой разум.

В то же время он советует не переоценивать экономический фактор. И хотя у России есть серьезные проблемы в этой сфере, их пока нельзя назвать экономический крахом. Банк России по-прежнему говорит об умеренном росте экономики, хотя сохраняет ставку на уровне около 14% и предупреждает об инфляционных рисках. Как утверждает модель, Путин способен довольно долго перекладывать цену войны на население и гражданские отрасли.

Что повлияет на решение Путина

"Самое слабое место прогноза — слова о том, что внутри России якобы все чаще ищут выход из войны. Недовольство, усталость и споры среди экономистов действительно могут усиливаться, но это еще не означает появления группы, способной изменить решение Путина. Российская власть принимает такие решения не в зависимости от общественного настроения, а исходя из устойчивости режима и оценки перспектив на фронте", – отмечает нейросеть.

Она утверждает, что окно для переговоров или временного прекращения огня в 2027 году является вполне правдоподобным вариантом. Между тем вероятность серьезного окончательного соглашения в этом году значительно меньше.

"Причем решающим будет не сам календарь и даже не общая "усталость сторон", а ответ на один вопрос: перестанет ли Кремль верить, что продолжение войны позволит получить больше, чем переговоры. Пока Путин публично заявляет, что Украина в конце концов "рухнет", такой перелом в его расчетах еще не произошел", – резюмирует Chat GPT.

Ранее та же нейросеть прогнозировала дату завершения войны в Украине. По ее расчетам, самая высокая вероятность этого события (40-50%) – в 2028 году или даже позже.