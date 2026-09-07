Після скандалу зі справою "Карфаген": генпрокурор Кравченко ухвалив радикальне рішення

Чиновник раніше наголошував, що піде, лише якщо його попросять

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У понеділок, 7 вересня, Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора.

Про це він повідомив у Telegram. Посадовець назвав це політичним рішенням, яке прийняв свідомо.

За його словами, він не хоче ставати частиною політичного протистояння. Свою причетність до справи НАБУ "Карфаген" він відкидає.

"Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною", – зазначив він.

Також Кравченко подякував колегам за роботу та президенту України і Верховній Раді — за довіру. Він попросив прийняти його звільнення.

Зауважимо, що чиновник наголошував, що піде з посади тільки, якщо до нього з таким проханням звернуться його колеги, Володимир Зеленський та Рада.

Примітно, що Кравченко пробув у кріслі Генпрокурора ледве більше року — з червня 20225 року. А до цього у 2023 році він не зміг очолити НАБУ, бо не пройшов перевірку на доброчесність.

Що передувало

4 вересня НАБУ та САП заявили про проведення операції "Карфаген", в рамках якої було викрито злочинну групу, яка прикривала роботу мережі шахрайських кол-центрів. Її фігурантом є високопосадовець ОГП, тож антикорупційні органи провели обшуки у прокуратурі та, за даними ЗМІ, затримали начальника одного з департаментів Сергія Кропиву (на плівках антикору — "Канцлер").

Водночас повідомлялось про можливі обшуки і в самого Кравченка, проте згодом цю інформацію спростували.

Згодом у НАБУ повідомили, що начальник Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП — працював під керівництвом людини, яка мала високі повноваження і могла гарантувати йому повну безкарність. Детектив і прокурор прямо не називають імена "Шефа", але зазначають, що той раніше був керівником Податкової служби. Тим часом сам "Канцлер" під час телефонної розмови з одним зі своїх пособників називає його "Андрієвичем" — це по батькові чинного генпрокурора України Руслана Кравченка.

НАБУ повідомило про викриття п’яти осіб у межах провадження за ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна). Винним загрожує до 15 років позбавлення волі.

Сам генпрокурор повідомив, що в ОГП вже відсторонили сімох посадовців у межах справи антикорупційних органів Карфаген стосовно ймовірного "кришування" незаконних шахрайських кол-центрів.

Раніше "Телеграф" писав, що у декларації Сергія Кропиви чималі статки, зокрема велика сума грошей готівкою та нова земельна ділянка.