Ваша посилка прийшла на "Нову пошту", але забрати її не вийде: причина з неприємних

Суворе правило "Нової пошти", про яке часто забувають

Посилка може вже чекати у відділенні "Нової пошти", але забрати її вдається не завжди одразу. Вона може залишатися там довше, а згодом це призводить до додаткових витрат, про які багато хто може забути.

Як пояснили в "Нова пошта", безкоштовний термін зберігання обмежений: зазвичай це до 7 днів, а для великогабаритних відправлень — до 3 днів. Після завершення цього періоду починає нараховуватися щоденна плата за зберігання.

Розмір оплати залежить від ваги та габаритів посилки. Наприклад, за невеликі відправлення це може бути близько 15 гривень на добу, за більші — до 150 гривень. Якщо посилка залишається у відділенні тривалий час, сума може суттєво зрости.

Скільки коштує доба зберігання відправлення на "Новій пошті". Фото: "Нова пошта"

Максимальний термін зберігання становить 30 днів. Після цього відправлення стає незатребуваним і може підлягати утилізації компанією, а всі витрати на доставку та зберігання можуть бути нараховані додатково.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як одна помилка при відправленні посилок може суттєво вдарити по гаманцю. Українцям дали пораду.