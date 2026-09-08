Величезна вирва, згорілі авто, уламки у дворах. Як виглядає Київ після нічної атаки (фото Яна Доброносова)
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Росіяни продовжують тероризувати Київ
Солом'янський район постраждав в ході атаки Росії на Київ в ніч на 8 вересня. Там загинуло двоє людей, ще восьмеро отримали поранення.
Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як виглядає Солом'янський район після чергового російського обстрілу. На одній з локацій — велика вирва від ворожої ракети. Пошкоджено багатоповерхівки, згоріло кілька автомобілів.
Внаслідок падіння уламків У Солом’янському районі виникли пожежі у триповерховому та п’ятиповерховому житлових будинках. Також горіло нежитлове приміщення.
Атака на Київ 8 вересня — наслідки
Пошкодження та падіння уламків зафіксовані у Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Подільському, Солом’янському та Дніпровському районах столиці. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, школу, магазини, адміністративну будівлю та автомобілі.
Загинуло двоє людей. У КМВА повідомили, що станом на 10:20 кількість постраждалих у Києві збільшилася до 12 осіб. Президент України Володимир Зеленський поінформував, що для нічної атаки по Україні росіяни використали балістику, крилаті та протикорабельні ракети, реактивні "шахеди". Є значні пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури у столиці.
Нагадаємо, Ян Доброносов показав, як виглядають інші райони Києва після атаки 8 вересня. На ранок столицю затягнув дим.