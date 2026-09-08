Величезна вирва, згорілі авто, уламки у дворах. Як виглядає Київ після нічної атаки (фото Яна Доброносова)

Росіяни продовжують тероризувати Київ

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Солом'янський район постраждав в ході атаки Росії на Київ в ніч на 8 вересня. Там загинуло двоє людей, ще восьмеро отримали поранення.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як виглядає Солом'янський район після чергового російського обстрілу. На одній з локацій — велика вирва від ворожої ракети. Пошкоджено багатоповерхівки, згоріло кілька автомобілів.

Внаслідок падіння уламків У Солом’янському районі виникли пожежі у триповерховому та п’ятиповерховому житлових будинках. Також горіло нежитлове приміщення.

Район затягнуло димом. Фото: Ян Доброносов

Одна з постраждалих жительок. Фото: Ян Доброносов

Люди прибирають свої пошкоджені квартири. Фото: Ян Доброносов

Росія атакує мирних жителів. Фото: Ян Доброносов

Машина у дворі вигоріла повністю. Фото: Ян Доброносов

Один з постраждалих дворів. Фото: Ян Доброносов

Згоріло кілька машин. Фото: Ян Доброносов

Вирва у дворі від уламка російської ракети. Фото: Ян Доброносов

Пошкоджена будівля. Фото: Ян Доброносов

У багатоповерхівці повилітали вікна та рами. Фото: Ян Доброносов

Вибухова хвиля струсила яблука з яблуні. Фото: Ян Доброносов

Ранок в диму. Фото: Ян Доброносов

Атака на Київ 8 вересня — наслідки

Пошкодження та падіння уламків зафіксовані у Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Подільському, Солом’янському та Дніпровському районах столиці. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, школу, магазини, адміністративну будівлю та автомобілі.

Загинуло двоє людей. У КМВА повідомили, що станом на 10:20 кількість постраждалих у Києві збільшилася до 12 осіб. Президент України Володимир Зеленський поінформував, що для нічної атаки по Україні росіяни використали балістику, крилаті та протикорабельні ракети, реактивні "шахеди". Є значні пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури у столиці.

Нагадаємо, Ян Доброносов показав, як виглядають інші райони Києва після атаки 8 вересня. На ранок столицю затягнув дим.