Обвуглені будинки та місто в диму. Як виглядає Київ після нічних ударів (фото Яна Доброносова)

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В ніч на вівторок, 8 вересня, Росія атакувала Київ ракетами. Загинуло двоє людей, руйнування є у п'яти районах столиці.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки ворожої атаки. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, склади, гаражі.

Так виглядає Київ після чергової ночі обстрілів. Фото: Ян Доброносов

Дим після атаки. Фото: Ян Доброносов

Пожежі виникли на кількох локаціях. Фото: Ян Доброносов

Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: Ян Доброносов

У ДСНС повідомили, що кількість постраждалих через нічний удар по Києву збільшилась до 10 людей. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу.

"Наразі триває гасіння пожеж у нежитлових будівлях у Голосіївському та Подільському районах за декількома адресами. У Дніпровському районі локалізоване загоряння трав'яного настилу, що виникло через обстріл", — поінформували рятувальники о 7:29.

Церковні куполи у диму. Фото: Ян Доброносов

Люди повертаються з укриттів. Фото: Ян Доброносов

Вогонь охопив будівлю. Фото: Ян Доброносов

Київ затягнув дим. Фото: Ян Доброносов

Мер Києва Віталій Кличко додав, що госпіталізовано п'ятеро поранених. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Панорама столиці після атаки. Фото: Ян Доброносов

Мама з дитиною повертаються з укриття. Фото: Ян Доброносов

Таким побачили люди Київ, коли ввийшли з укриттів. Фото: Ян Доброносов

Обвуглений будинок. Фото: Ян Доброносов

У Голосіївському районі сталося падіння уламків на кількох локаціях. Виникли пожежі у складських приміщеннях та на території приватної школи. Крім того, уламки впали на житловий будинок, де люди були заблоковані у квартирах, та на недобудований 26-поверховий будинок.

У Дарницькому районі через падіння уламків пошкоджені та загорілися складські приміщення. Крім того, загорівся гараж біля приватного будинку та пошкоджений автомобіль. Поранення отримав 29-річний іноземець.

У Подільському районі уламки впали на кількох місцях нежитлової забудови. Загорілися складські приміщення.

У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків сталися пожежі у триповерховому та п’ятиповерховому житлових будинках. Також горіло нежитлове приміщення. У Солом’янському районі загинули двоє людей, ще восьмеро людей віком від 22 до 65 років отримали поранення, повідомили у Нацполіції.

У Шевченківському районі через падіння уламків, виникла пожежа в складських приміщеннях.

Раніше "Телеграф" розповідав, відомий авіаційний експерт Костянтин Криволап оцінив небезпеку, що росіяни знищать мости у Києві. Він прокоментував заяву офіцера командування штурмових військ Дениса Ярославського про потенційні удари РФ по столичних мостах.