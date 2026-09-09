"Шахед" влетел в жилой дом в Киеве: репортаж Яна Доброносова с места событий
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От удара уничтожены несколько квартир
Выбиты окна, разрушены стены, дым и огонь – утром 9 сентября Россия ударила по жилому дому в Киеве. Повреждена 22-этажка. Вражеский "шахед" влетел в среднюю часть здания – на уровне 11-12 этажа. Есть пострадавшие.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия. На его кадрах виден удар в крайнюю часть дома, сразу несколько квартир уничтожены, а в других повреждены фасады, выбито остекление и т.д.
В ГСЧС сообщили — по предварительным данным пострадали четыре человека, были спасены 23.
Пока спасатели разбирают завалы и ликвидируют огонь, горожане ждут у дома.
В результате удара произошло разрушение конструкций на уровне 11-12 этажей, и на 12 этаже начался пожар. Его общая площадь — 80 кв.м.
Поврежденная многоэтажка находится в Дарницком районе. Утренняя тревога в городе длилась несколько часов. После отбоя, через час, снова возникла угроза удара дронами.
Этот район также находился под атакой и ночью. По данным ГСЧС, Россия атаковала Дарницкий и Голосеевский районы столицы, горели грузовики и нежилое здание. В области удары были по Белоцерковскому, Броварскому, Бориспольскому, Фастовскому, Обуховскому и Бучанскому районам. В Белой Церкви загорелось предприятие.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия атакует Киев уже несколько дней подряд. Накануне от удара осталась огромная воронка, столицу затянуло дымом.