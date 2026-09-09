Укр

"Шахед" влетел в жилой дом в Киеве: репортаж Яна Доброносова с места событий

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Из многоэтажки вырывались клубы дыма Новость обновлена 09 сентября 2026, 09:53
Из многоэтажки вырывались клубы дыма. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

От удара уничтожены несколько квартир

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Выбиты окна, разрушены стены, дым и огонь – утром 9 сентября Россия ударила по жилому дому в Киеве. Повреждена 22-этажка. Вражеский "шахед" влетел в среднюю часть здания – на уровне 11-12 этажа. Есть пострадавшие.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия. На его кадрах виден удар в крайнюю часть дома, сразу несколько квартир уничтожены, а в других повреждены фасады, выбито остекление и т.д.

Жилая 22-этажка в Киеве после попадания российского шахеда
Жилая 22-этажка в Киеве после попадания российского шахеда/ Фото: Ян Доброносов
Последствия удара по многоэтажному зданию в Дарницком районе столицы
Последствия удара по многоэтажному зданию в Дарницком районе столицы/ Фото: Ян Доброносов

В ГСЧС сообщили — по предварительным данным пострадали четыре человека, были спасены 23.

Жители дома, пострадавшего от удара дрона 9 сентября
Жители и очевидцы ожидают у многоэтажки, в которую попал российский "шахед"/ Фото: Ян Доброносов
Спасатели ликвидируют последствия удара по многоэтажке в Киеве
Спасатели ликвидируют последствия удара по многоэтажке в Киеве/ Фото: Ян Доброносов
Экстренные службы работают у дома в Киеве, где в результате попадания дрона возник пожар
Экстренные службы работают возле дома, где в результате попадания дрона возник пожар/ Фото: Ян Доброносов

Пока спасатели разбирают завалы и ликвидируют огонь, горожане ждут у дома.

Люди наблюдают за работой спасателей у дома, в который попал российский шахед в Киеве 9.09
Люди наблюдают за работой спасателей у дома, в который попал российский "шахед"/ Фото: Ян Доброносов
У поврежденной 22-этажки в Киеве собрались жильцы дома
У поврежденной 22-этажки собрались жильцы дома/ Фото: Ян Доброносов
Жители ждут у дома после удара по многоэтажке в Киеве
Жители возле дома после удара ждут, а спасатели продолжают работу на месте происшествия/ Фото: Ян Доброносов

В результате удара произошло разрушение конструкций на уровне 11-12 этажей, и на 12 этаже начался пожар. Его общая площадь — 80 кв.м.

Выгоревшие конструкции дома после попадания российского дрона, Киев 9 сентября
Выгоревшие конструкции дома после попадания российского дрона/ Фото: Ян Доброносов
Пострадавшие в Киеве 9 сентября 2026 года
Части жителей понадобилась медицинская помощь/ Фото: Ян Доброносов
Повреждена многоэтажка после утренней атаки России на Киев 9 сентября
Повреждена многоэтажка после утренней атаки России на Киев/ Фото: Ян Доброносов

Поврежденная многоэтажка находится в Дарницком районе. Утренняя тревога в городе длилась несколько часов. После отбоя, через час, снова возникла угроза удара дронами.

Горожане наблюдают за ликвидацией последствий удара по жилой многоэтажке
Горожане наблюдают за ликвидацией последствий удара по жилой многоэтажке/ Фото: Ян Доброносов
Последствия удара по многоэтажному дому – выбитые окна, уничтоженный фасад
Последствия удара по многоэтажному дому — выбитые окна, уничтоженный фасад Фото: Ян Доброносов
Пространство вокруг поврежденной многоэтажки в Киеве усыпано обломками
Пространство вокруг усыпано обломками/ Фото: Ян Доброносов
Люди обнимаются у дома, поврежденного в результате российской атаки
Люди обнимаются у дома, поврежденного в результате российской атаки/ Фото: Ян Доброносов

Этот район также находился под атакой и ночью. По данным ГСЧС, Россия атаковала Дарницкий и Голосеевский районы столицы, горели грузовики и нежилое здание. В области удары были по Белоцерковскому, Броварскому, Бориспольскому, Фастовскому, Обуховскому и Бучанскому районам. В Белой Церкви загорелось предприятие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия атакует Киев уже несколько дней подряд. Накануне от удара осталась огромная воронка, столицу затянуло дымом.

Теги:
#Киев #Обстрел #Ян Доброносов