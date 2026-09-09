"Шахед" влетел в жилой дом в Киеве: репортаж Яна Доброносова с места событий

От удара уничтожены несколько квартир

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Выбиты окна, разрушены стены, дым и огонь – утром 9 сентября Россия ударила по жилому дому в Киеве. Повреждена 22-этажка. Вражеский "шахед" влетел в среднюю часть здания – на уровне 11-12 этажа. Есть пострадавшие.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия. На его кадрах виден удар в крайнюю часть дома, сразу несколько квартир уничтожены, а в других повреждены фасады, выбито остекление и т.д.

Жилая 22-этажка в Киеве после попадания российского шахеда/ Фото: Ян Доброносов

Последствия удара по многоэтажному зданию в Дарницком районе столицы/ Фото: Ян Доброносов

В ГСЧС сообщили — по предварительным данным пострадали четыре человека, были спасены 23.

Жители и очевидцы ожидают у многоэтажки, в которую попал российский "шахед"/ Фото: Ян Доброносов

Спасатели ликвидируют последствия удара по многоэтажке в Киеве/ Фото: Ян Доброносов

Экстренные службы работают возле дома, где в результате попадания дрона возник пожар/ Фото: Ян Доброносов

Пока спасатели разбирают завалы и ликвидируют огонь, горожане ждут у дома.

Люди наблюдают за работой спасателей у дома, в который попал российский "шахед"/ Фото: Ян Доброносов

У поврежденной 22-этажки собрались жильцы дома/ Фото: Ян Доброносов

Жители возле дома после удара ждут, а спасатели продолжают работу на месте происшествия/ Фото: Ян Доброносов

В результате удара произошло разрушение конструкций на уровне 11-12 этажей, и на 12 этаже начался пожар. Его общая площадь — 80 кв.м.

Выгоревшие конструкции дома после попадания российского дрона/ Фото: Ян Доброносов

Части жителей понадобилась медицинская помощь/ Фото: Ян Доброносов

Повреждена многоэтажка после утренней атаки России на Киев/ Фото: Ян Доброносов

Поврежденная многоэтажка находится в Дарницком районе. Утренняя тревога в городе длилась несколько часов. После отбоя, через час, снова возникла угроза удара дронами.

Горожане наблюдают за ликвидацией последствий удара по жилой многоэтажке/ Фото: Ян Доброносов

Последствия удара по многоэтажному дому — выбитые окна, уничтоженный фасад Фото: Ян Доброносов

Пространство вокруг усыпано обломками/ Фото: Ян Доброносов

Люди обнимаются у дома, поврежденного в результате российской атаки/ Фото: Ян Доброносов

Этот район также находился под атакой и ночью. По данным ГСЧС, Россия атаковала Дарницкий и Голосеевский районы столицы, горели грузовики и нежилое здание. В области удары были по Белоцерковскому, Броварскому, Бориспольскому, Фастовскому, Обуховскому и Бучанскому районам. В Белой Церкви загорелось предприятие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия атакует Киев уже несколько дней подряд. Накануне от удара осталась огромная воронка, столицу затянуло дымом.