Біля Чорнобиля натягують антидронові сітки: пояснюємо на картах, навіщо вони там треба

Захисні споруди зʼявляються у районі, де російські війська вже атакували у 2022 році

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Київській області на дорогах в напрямку Чорнобиля з'явились антидронові сітки. Їх раніше можна було побачити тільки у прифронтовій зоні — вони захищають машини та пішоходів від ударів FPV-дронів.

Антидронові сітки — частина масштабнішої підготовки до можливого нападу з півночі. Ще на початку серпня Der Spiegel повідомляв, що по Чорнобильській зоні облаштували контрольно-пропускні пункти, рили траншеї та ями у піщаному ґрунті, облаштовують та украплюють оборонні галереї.

Антидронові сітки — частина підготовки. Їх натягують між високими металевими стовпами. Вони насамперед захищають від FPV-дронів, які керуються операторами в реальному часі. Це і безпілотники-камікадзе, і дрони зі скидами. Дрони або застрягають в сітці, або детонують не долетівши до цілі. Перешкоджає сітка і розвідувальним дронам, які використовують для коригування вогню артилерії біля логістичних шляхів.

Причина проста — до Чорнобильської зони дуже близько Білорусь. На початку повномасштабного вторгнення саме з того боку заходили війська Росії. Наразі з боку Білорусі FPV-дрони не запускають, проте в разі зміни ситуації ця частина Київщини може опинитися в зоні досяжності.

Зеленим позначена деокупована територія/ Джерело: deepstatemap.live

Дрони FPV керуються через радіочастоти, мобільний інтернет чи оптоволокно. Частину сигналів можна заглушити. Росіяни вже використовують білоруську мережу мобільного інтернету для керування атаками на Київ. Йдеться про атаки "шахедами", коли дрони максимально довгий час тримаються біля кордону з Білоруссю. Їх маршрут — якраз поруч із Чорнобильським заповідником. Нажаль, від "шахедів" звичайні антидронові сітки не захистять.

Маршрут реактивних Шахедів, що летять на Київ/Фото: t.me/serhii_flash

Раніше "Телеграф" розповідав, що заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадимом Скібіцький попередив — Росія може активізуватись з сторони півночі після проведення виборів та мобілізації. В такому випадку нового угрупування варто чекати в лютому.