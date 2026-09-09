Возле Чернобыля натягивают антидроновые сетки: объясняем на картах, зачем они там нужны

Защитные сооружения появляются в районе, где российские войска уже атаковали в 2022 году

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Киевской области на дорогах в направлении Чернобыля появились антидроновые сетки. Их раньше можно было увидеть только в прифронтовой зоне – они защищают машины и пешеходов от ударов FPV-дронов.

Антидроновые сетки — часть более масштабной подготовки к возможному нападению с севера. Еще в начале августа Der Spiegel сообщал, что по Чернобыльской зоне обустроили контрольно-пропускные пункты, рыли траншеи и ямы в песчаной почве, обустраивают и вкрапывают оборонные галереи.

Антидроновые сетки – часть подготовки. Их натягивают между высокими металлическими столбами. Они прежде всего защищают от FPV-дронов, управляемых операторами в реальном времени. Это и беспилотники-камикадзе, и дроны со сбросами. Дроны либо застревают в сетке, либо детонируют не долетев до цели. Препятствует сетка и разведывательным дронам, которые используются для корректировки огня артиллерии у логистических путей.

Причина проста — к Чернобыльской зоне очень близко Беларусь. В начале полномасштабного вторжения именно с той стороны входили войска России. Со стороны Беларуси FPV-дроны не запускают, однако в случае изменения ситуации эта часть Киевщины может оказаться в зоне досягаемости.

Зеленым обозначена деоккупированная территория/ Источник: deepstatemap.live

Дроны FPV управляются через радиочастоты, мобильный интернет или оптоволокно. Часть сигналов можно заглушить. Россияне уже используют белорусскую сеть мобильного интернета для управления атаками на Киев. Речь идет об атаках "шахедами", когда дроны максимально долгое время держатся у границы с Беларусью. Их маршрут как раз рядом с Чернобыльским заповедником. К сожалению, от "шахедов" обычные антидроновые сетки не защитят.

Маршрут летящих на Киев/Фото реактивных Шахедов: t.me/serhii_flash

Ранее "Телеграф" рассказывал, что заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадимом Скибицким предупредил, что Россия может активизироваться со стороны севера после проведения выборов и мобилизации. В таком случае новой группировки следует ждать в феврале.