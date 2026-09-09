Білецький отримає нову посаду у ЗСУ

Деталі поки не розголошуються

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Герой України, командир Третього армійського корпусу ЗСУ, бригадний генерал Андрій Білецький отримає нову посаду. Він очолить новий тимчасовий орган управління силами оборони України.

Про це повідомив підполковник, заступник командира Третього армійського корпусу Сухопутних військ України Родіон Кудряшов. За його словами, Білецький стане на чолі угруповання військ "Центр".

Водночас деталі щодо структури нового угруповання, її завдань та термінів роботи поки що не розголошуються. Відомо, що бригадний генерал також продовжить свою роботу у "Трійці".

Додамо, що наприкінці серпня 2026 року президент України Володимир Зеленський нагородив Білецького званням "Герой України". Також тоді стало відомо, що він разом із Героєм України, бригадним генералом Денисом Прокопенком займеться обороною Донецької області.

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявив, що криза оборони на східному фланзі Слов’янсько-краматорської агломерації посилюється. Проте ситуацію може врятувати залучення до оборони цього напряму Третього армійського корпусу під командуванням Білецького.