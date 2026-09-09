Билецкий получит новую должность в ВСУ

Детали пока не разглашаются

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Герой Украины, командир Третьего армейского корпуса ВСУ, бригадный генерал Андрей Билецкий получит новую должность. Он возглавит новый временный орган управления в силах обороны Украины.

Об этом сообщил подполковник, заместитель командира Третьего армейского корпуса Сухопутных войск Украины Родион Кудряшов. По его словам, Билецкий станет во главе группировки войск "Центр".

В то же время детали относительно структуры новой группировки, ее задач и сроков работы пока не разглашаются. Известно, что бригадный генерал также продолжит свою работу в "Тройке".

Добавим, что в конце августа 2026 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Билецкого званием "Герой Украины". Также тогда стало известно, что он вместе с Героем Украины, бригадным генералом Денисом Прокопенко займется обороной Донецкой области.

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что кризис обороны на восточном фланге Славянско-Краматорской агломерации усиливается. Однако ситуацию может спасти привлечение к обороне этого направления Третьего армейского корпуса под командованием Билецкого.