Відомий український військовий поділився історією про Білецького: "Треба бити шлях на Маріуполь"

Білецький рвався в оточений Маріуполь до побратимів, незважаючи ні на що

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Військовий аеророзвідник та блогер Олександр Карпюк (Serg Marco) поділився особистою історією про взаємодію з Героєм України, командиром Третього армійського корпусу ЗСУ Андрієм Білецьким, якого президент України Володимир Зеленський призначив одним із командирів нового оновленого угруповання військ на Донбасі.

Карпюк у багатьох речах був не згоден із позицією Білецького, проте зараз підтримує його кандидатуру на цій посаді. Аеророзвідник розповів про взаємодію з "Трійкою" на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Це повністю перевернуло його сприйняття про Білецького та підрозділи, які той будує.

Карпюк згадав про штурм одного із населених пунктів на стику Запорізької та Донецької областей навесні 2022 року. Його невеликий підрозділ (пілоти, снайпери та штурмовики) домігся проведення операції на одній із ділянок фронту спільно з 3-ю окремою штурмовою бригадою (3 ОШБР). За задумом, бронетанковий кулак та артилерію давали інші підрозділи ЗСУ, завдання "трійки" було штурмом. Сама операція мала розпочатися після того, як позиції противника розбере артилерія, а потім уперед піде бронетанковий кулак з танків і БМП.

Вже на початку операції Олександр зрозумів, що все йде не так. Карпюк підкреслив, що штаб "трійки" діяв професійно, проте навіть вони не змогли достукатися до вищого командування для оперативного реагування на ситуацію, що склалася. У результаті штурм провалився: "Азовці" відійшли, танки залишилися горіти. У цей момент до бою приєдналися батареї 43-ї та 45-ї артилерійських бригад, що дозволило прикрити відхід штурмовиків та бійців із підбитої броні та завдати окупантам великих втрат.

Після бою Карпюк розповів, що зустрівся із Білецьким. Він машинально вибачився перед командиром "Трійки": "Цю битву потрібно було вигравати. Все для цього було. Вибач, що не зробили більше".

"Це точно не ваша вина. Ви зробили, що могли й ми високо оцінили вашу роботу. Я був на штабі, дивився ваші стрими. Дякую вам за вашу роботу. Сподіваюся, що попрацюємо ще", — відповів Білецький.

Serg Marco також запитав, чому командування не реагувало на пропозиції "Трійки" під час операції: "Чому не звертали увагу на ваші пропозиції наверху, я знаю, що вони були? Чому?"

Білецький відповів: "Бо ми не угодні частини військового керівництва. Але ми все одно йтимемо, і робитимемо що треба. Бо треба бити шлях на Маріуполь. Це наш борг. Перед тими, хто там. І якщо такі правила гри ми будемо по них грати".

Тоді в штабі я побачив командира обʼєднаного з своїми людьми загальною місією, яка була важливішою за все. Олександр Карпюк

Олександр Карпюк

Карпюк підсумував, що якщо Білецький не змінився з того часу, то обома руками підтримує призначення Білецького.

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявив, що криза оборони на східному фланзі Слов’янсько-краматорської агломерації посилюється. Проте ситуацію може врятувати залучення до оборони цього напряму Третього армійського корпусу під командуванням бригадного генерала Білецького.