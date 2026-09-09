У Києві та не тільки після атак різко погіршилася якість повітря (карта)

Жителів просять зачинити вікна

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Через пожежі, спричинені ворожими атаками, в Подільському районі Києва погіршилася якість повітря. Також підвищена забрудненість повітря фіксується на Київщині — у Вишневому, Броварах та Обухові, Білій Церкві, а також місті Полтава.

Про погіршення якості повітря у Подільському районі Києва повідомляє КМДА. Поки повітря не прийде у норму, фахівці рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

підтримувати водний баланс та пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим роботи.

Київська ОВА інформує про погіршення якості повітря станом на ранок 9 вересня у містах Вишневе, Обухів та Бровари. За результатами середньодобових спостережень, забруднювачем в помірних концентраціях наразі є дрібнодисперсний пил.

Це підтверджує сайт з відстеження якості повітря saveecobot. Також, за його даними, підвищений рівень забрудненості повітря спостерігається у місті Біла Церква (Київська область) та Полтава.

Погіршення якості повітря у Києві та області 9.09.2026. Карта: saveecobot

Якість повітря в Україні 9.09.2026. Карта: saveecobot

Як повідомляв "Телеграф" зранку 9 вересня Росія вдарила по житловому будинку в Києві. Пошкоджена 22-поверхівка, ворожий "шахед" влетів в середню частину будівлі — на рівні 11-12 поверху. Є постраждалі, кілька квартир знищені, а в інших — пошкоджені фасади, вибите скління тощо.