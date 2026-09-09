У Києві зміниться графік роботи метро: як рухатимуться потяги з 10 вересня
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Зміни стосуватимуться руху транспорту
З 10 вересня в Києві плануються зміни в організації роботи транспорту у зв’язку зі скороченням комендантської години. Це стосується і графіку роботи метрополітену.
Про це розповідають в соціальній мережі Instagram. Зміни зачіпатимуть час відправлень потягів з кінцевих та пересадкових станцій.
Як розповів машиніст електропотяга метро, комендантська година в Києві діятиме з 1 до 5 години ночі. Це значить, що станції на вхід працюватимуть довше.
"Відзавтра в Києві офіційно затверджено зміну комендантської години. Це значить, що й роботи метрополітену. Відтепер останній поїзд з кінцевих станцій відправлятиметься о 23:30. З пересадкових станцій "Майдан Незалежності" та "Площа українських Героїв" о 23:50", — розповів машиніст.
Вже від завтра, 10 вересня, всі станції столичної підземки працюватимуть на одну годину довше в режимі пасажирських перевезень. Зокрема станція метро "Університет", яка зараз працює на вхід до 22:38, з 10 вересня буде відкрита для входу до 23:38. Аналогічно час роботи продовжать і на інших станціях метро.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що киянин пропонував запровадити у столиці моторні човни та шлюпки для перевезення пасажирів через річку Дніпро.