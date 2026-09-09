У Києві зміниться графік роботи метро: як рухатимуться потяги з 10 вересня

Зміни стосуватимуться руху транспорту

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

З 10 вересня в Києві плануються зміни в організації роботи транспорту у зв’язку зі скороченням комендантської години. Це стосується і графіку роботи метрополітену.

Про це розповідають в соціальній мережі Instagram. Зміни зачіпатимуть час відправлень потягів з кінцевих та пересадкових станцій.

Як розповів машиніст електропотяга метро, комендантська година в Києві діятиме з 1 до 5 години ночі. Це значить, що станції на вхід працюватимуть довше.

"Відзавтра в Києві офіційно затверджено зміну комендантської години. Це значить, що й роботи метрополітену. Відтепер останній поїзд з кінцевих станцій відправлятиметься о 23:30. З пересадкових станцій "Майдан Незалежності" та "Площа українських Героїв" о 23:50", — розповів машиніст.

Вже від завтра, 10 вересня, всі станції столичної підземки працюватимуть на одну годину довше в режимі пасажирських перевезень. Зокрема станція метро "Університет", яка зараз працює на вхід до 22:38, з 10 вересня буде відкрита для входу до 23:38. Аналогічно час роботи продовжать і на інших станціях метро.

Графік руху потягів по червоній гілці Київського метрополітену

Графік руху потягів по зеленій гілці Київського метрополітену

Графік руху потягів по синій гілці Київського метрополітену

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що киянин пропонував запровадити у столиці моторні човни та шлюпки для перевезення пасажирів через річку Дніпро.