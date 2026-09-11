У Києві горіла багатоповерхівка через атаку Росії: є багато постраждалих (фото і відео)

Удари не припиняються ані вдень, ані вночі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В ніч на п'ятницю, 11 вересня, Росія атакувала Київ безпілотниками. Виникло загоряння в 9-поверховому житловому будинку у Дніпровському районі столиці.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що станом на 5:30 відомо про вісьмох постраждалих у Дніпровському районі. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як виглядає постраждалий будинок.

В мережі також з'явилися фото та відео будинку, що потрапив під удар. Пишуть, що пожежа охопила один з будинків по вулиці Дашкевича, палало кілька поверхів.

Палає цілий під'їзд

Вогонь охопив квартири

Росія атакує Київ щодня

Напередодні, 10 вересня, ворог атакував автомобільну заправну станцію у Голосіївському районі Києва. Російський БПЛА "Шахед" вдарив по заправці "Укрнафти".Спалахнув легковий автомобіль, була пошкоджена зупинка громадського транспорту.

Також виникла пожежа у 8-поверховому нежитловому будинку. Після повторного влучання спалахнули дизельні генератори. В результаті атаки по АЗС постраждали четверо людей. Трьох поранених медики госпіталізували.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 9 вересня Росія вдарила по житловому будинку у Києві. Було пошкоджено 22-поверхівку. Ворожий "Шахед" влетів у середню частину будівлі – на рівні 11-12 поверхів. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події. На опублікованих кадрах видно наслідки удару по частині будинку, відразу кілька квартир знищено, а в інших пошкоджено фасади, вибито скління.