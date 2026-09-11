В Киеве горела многоэтажка из-за атаки России: есть много пострадавших (фото и видео)

Удары не прекращаются ни днем, ни ночью

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В ночь на пятницу, 11 сентября, Россия атаковала Киев беспилотниками. Возникло возгорание в 9-этажном жилом доме в Днепровском районе столицы.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что по состоянию на 5:30 известно о восьми пострадавших в Днепровском районе. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит пострадавший дом.

В сети также появились фото и видео попавшего под удар дома. Пишут, что пожар охватил один из домов по улице Дашкевича, пылали несколько этажей.

Пылал целый подъезд

Огонь охватил квартиры

Россия атакует Киев каждый день

Накануне, 10 сентября, враг атаковал автомобильную заправочную станцию в Голосеевском районе Киева. Российский БПЛА "Шахед" ударил по заправке "Укрнафты". Вспыхнул легковой автомобиль, была повреждена остановка общественного транспорта.

Также возник пожар в 8-этажном нежилом доме. После повторного попадания вспыхнули дизельные генераторы. В результате атаки по АЗС пострадали четыре человека. Трое раненых медики госпитализировали.

Как сообщал "Телеграф", утром 9 сентября Россия ударила по жилому дому в Киеве. Была повреждена 22-этажка. Вражеский "Шахед" влетел в среднюю часть здания – на уровне 11-12 этажей. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия. На опубликованных кадрах видны последствия удара по части дома, сразу несколько квартир уничтожены, а в других повреждены фасады, выбиты остекления.