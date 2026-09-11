Укр

В Киеве горела многоэтажка из-за атаки России: есть много пострадавших (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Враг терроризирует столицу Новость обновлена 11 сентября 2026, 06:50
Враг терроризирует столицу. Фото Коллаж "Телеграф"

Удары не прекращаются ни днем, ни ночью

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В ночь на пятницу, 11 сентября, Россия атаковала Киев беспилотниками. Возникло возгорание в 9-этажном жилом доме в Днепровском районе столицы.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что по состоянию на 5:30 известно о восьми пострадавших в Днепровском районе. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит пострадавший дом.

В сети также появились фото и видео попавшего под удар дома. Пишут, что пожар охватил один из домов по улице Дашкевича, пылали несколько этажей.

Многоэтажка в Киеве горела после российского удара 11 сентября
Пылал целый подъезд
Многоэтажка в Киеве горела после российского удара 11 сентября
Огонь охватил квартиры

Россия атакует Киев каждый день

Накануне, 10 сентября, враг атаковал автомобильную заправочную станцию в Голосеевском районе Киева. Российский БПЛА "Шахед" ударил по заправке "Укрнафты". Вспыхнул легковой автомобиль, была повреждена остановка общественного транспорта.

Также возник пожар в 8-этажном нежилом доме. После повторного попадания вспыхнули дизельные генераторы. В результате атаки по АЗС пострадали четыре человека. Трое раненых медики госпитализировали.

Как сообщал "Телеграф", утром 9 сентября Россия ударила по жилому дому в Киеве. Была повреждена 22-этажка. Вражеский "Шахед" влетел в среднюю часть здания – на уровне 11-12 этажей. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия. На опубликованных кадрах видны последствия удара по части дома, сразу несколько квартир уничтожены, а в других повреждены фасады, выбиты остекления.

Теги:
#Киев #Пожар #Пострадавшие #Атака #Многоэтажка