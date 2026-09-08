Удар по мільярдах у бюджет. Де знаходяться Прилуки та чому Росія націлилася на це місто (карта)

Російські атаки завдають збитків цивільному бізнесу й посилюють тиск на місцевих жителів

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Росіяни вкотре атакували Прилуки на Чернігівщині. Напередодні вони вдарили по тютюновій фабриці, яка загорілась після удару. 8 вересня скерували "Бандероль" на торгівельний центр. "Телеграф" розбирався, що може цікавити росіян у цьому місті.

На початок 2022 року у Прилуках мешкали понад 50 тисяч людей. Це місто знали далеко за межами області, зокрема через виробництво цигарок. Наразі це фабрика "British American Tobacco — Прилуки". Підприємство атакували дронами, пошкодивши сигаретний цех. Підприємство сплачує чималу суму податків в бюджет — йдеться про майже три десятки мільярдів гривень на рік (у 2023 — 29,8 млрд).

Горить фабрика цигарок/ Національна поліція України

"Епіцентр", який потрапив під удар 8 вересня та загорівся, Росія атакувала і раніше. У травні 2026 року Росія вдарила по місту балістичною ракетою.

Палає "Епіцентр" в Прилуках після удару/ Національна поліція України

Серед інших підприємств, по яких завдавали удари росіяни — склади, відділення "Нової пошти" тощо. Під ударом — цивільний бізнес, що може завдавати економічних збитків державі та підприємцям. Чимало атак припадало на житловий сектор — ворог "кошмарить" місцеве населення, намагаючись залякати.

Що ще цікавого в Прилуках

Прилуки — важливий вузол транспортних шляхів Чернігівської області. Неподалік від міста знаходиться стара авіабаза, яка з 2000 року законсервована. Вона колись була основним розміщенням стратегічних бомбардувальників Ту-160, та вони були передані Росії. Проте це не завадило росіянам звітувати за часів повномасштабного вторгнення про "успішні" атаки на авіабазу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія цілеспрямовано атакує великі українські бізнеси. Серед цілей — "Нова пошта", яка вже змушена збільшувати орієнтовну тривалість доставки.