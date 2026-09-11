Гендиректора Palantir викликали до ТСК Ради через його співпрацю з Федоровим: що відомо

Карп стане інвестором нового проєкту Федорова

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Тимчасова слідча комісія Верховної Ради запросила на засідання 14 вересня генерального директора американської технологічної компанії Palantir Алекса Карпа. Головне питання — його співпраця з колишнім міністром оборони України Михайлом Федоровим та можливе стратегічне інвестування у новий defence-tech проєкт.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі. "Телеграф" розповість що відомо про Алекса Карпа та компанію Palantir.

За словами Гончаренка, комісію насамперед цікавить інформація про плани Palantir щодо стратегічного інвестування у новий проєкт Федорова.

"Нас цікавить чи відповідають дійсності плани щодо стратегічного інвестування Palantir в новий проект Федорова", — йдеться в повідомленні.

Нардеп додав, що ТСК має намір детальніше розібратися у цьому питанні та зрозуміти потенційні ризики.

Запрошення на засідання ТСК. Фото: oleksiihoncharenko/telegram

Про створення нової defence-tech компанії Михайло Федоров повідомив 1 вересня.

"Працюємо над створенням власної defense tech-компанії. Першим ключовим інвестором стане Алекс Карп, CEO Palantir. Наш новий амбітний проєкт посилить Україну та допоможе побудувати безпечніше майбутнє для всього світу", — йдеться в заяві.

Після звільнення Федорова з посади міністра оборони Карп зателефонував йому та запропонував працювати над спільним проєктом. Про це сам Федоров розповідав на пресбрифінгу після відставки.

31 серпня вони зустрілися у вашингтонському офісі Palantir. Під час зустрічі Карп зазначив, що співпраця з Федоровим триває вже близько п’яти років.

Хто такий Алекс Карп

Алекс Карп — американський підприємець, співзасновник та генеральний директор Palantir Technologies. Він очолює компанію з 2005 року.

Palantir заснували у 2003 році Алекс Карп, Пітер Тіль, Стівен Коен, Джо Лонсдейл та Натан Геттінгс. Компанія починала з розробки програмного забезпечення для роботи з великими масивами даних.

Алекс Карп

До створення Palantir Карп займався інвестиціями та управлінням капіталом. На відміну від багатьох керівників великих технологічних компаній, він не має класичного бекграунду програміста чи інженера.

Сьогодні Palantir спеціалізується на аналізі великих масивів даних і створенні програмних платформ для державних структур, армій та бізнесу.

Palantir працює з даними, які надходять із різних джерел. Йдеться, зокрема, про супутникові знімки, розвідувальну інформацію, дані сенсорів і документи. Компанія створює програмне забезпечення, яке дозволяє об'єднувати ці дані та використовувати їх для аналізу ситуації.

У військовій сфері такі технології використовують для роботи з розвідданими, планування операцій і логістики. Palantir має контракти з державними та оборонними структурами США й інших країн НАТО, а також розвиває рішення із застосуванням штучного інтелекту.

Що Palantir робить в Україні

Співпраця Palantir з Україною розпочалася після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Того ж року Алекс Карп відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Після цього технологічна співпраця компанії з українською державою продовжила розширюватися.

Алекс Карп та Володимир Зеленський

В Україні технології Palantir використовують для аналізу даних, пов’язаних із війною. Зокрема, вони допомагають працювати з розвідувальною інформацією та використовуються під час підготовки військових рішень.

Окремий напрям співпраці — Brave1 Dataroom, створений за участю української сторони та Palantir. Це захищене середовище для роботи з даними та навчання моделей штучного інтелекту для військових потреб.

За словами Федорова, Brave1 Dataroom дає українським розробникам доступ до реальних даних із поля бою для навчання ШІ-моделей. Як повідомляв міністр у травні, на той момент платформою вже користувалися понад 100 компаній, які тренували понад 80 моделей для виявлення та перехоплення повітряних цілей.

В інтерв’ю United24 Media Алекс Карп пояснив, що Palantir відіграє в Україні радше допоміжну роль. За його словами, значну частину технологічної системи українські фахівці створили самостійно.

Карп також назвав Україну одним із небагатьох місць, де Palantir має відкриту підтримку. На Заході компанію часто критикують через її роботу з військовими та розвідувальними структурами.

"У Palantir ми підтримуємо бійців війни та героїв. Мені подобається бути в місці, де люди люблять нас", — сказав Карп.

Через підтримку України Росія внесла Карпа до санкційного списку. Прихильники Palantir розглядають це як один із сигналів того, наскільки важливою для війни Москва вважає діяльність компанії та її керівника.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Федоров спрогнозував ще 2-3 роки війни.