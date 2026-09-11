Гендиректора Palantir вызвали на заседание ТСК Рады из-за его сотрудничества с Федоровым: что известно

Карп станет инвестором нового проекта Федорова

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Временная следственная комиссия Верховной Рады пригласила на заседание 14 сентября генерального директора американской технологической компании Palantir Алекса Карпа. Главный вопрос — его сотрудничество с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым и возможные стратегические инвестиции в новый defence-tech проект.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. "Телеграф" расскажет, что известно об Алексе Карпе и компании Palantir.

По словам Гончаренко, комиссию прежде всего интересует информация о планах Palantir относительно стратегических инвестиций в новый проект Федорова.

"Нас интересует, соответствуют ли действительности планы по стратегическому инвестированию Palantir в новый проект Федорова", — говорится в сообщении.

Нардеп добавил, что ТСК намерена детально разобраться в этом вопросе и оценить потенциальные риски.

Приглашение на заседание ВСК. Фото: oleksiihoncharenko/telegram

О создании новой defence-tech компании Михаил Федоров сообщил 1 сентября.

"Работаем над созданием собственной defense tech-компании. Первым ключевым инвестором станет Алекс Карп, CEO Palantir. Наш новый амбициозный проект усилит Украину и поможет построить более безопасное будущее для всего мира", — говорится в заявлении.

После увольнения Федорова с должности министра обороны Карп позвонил ему и предложил работать над совместным проектом. Об этом сам Федоров рассказывал на пресс-брифинге после своей отставки.

31 августа они встретились в вашингтонском офисе Palantir. Во время встречи Карп отметил, что сотрудничает с Федоровым уже около пяти лет.

Кто такой Алекс Карп

Алекс Карп — американский предприниматель, сооснователь и генеральный директор Palantir Technologies. Он возглавляет компанию с 2005 года.

Palantir была основана в 2003 году Алексом Карпом, Питером Тилем, Стивеном Коэном, Джо Лонсдейлом и Натаном Геттингсом. Изначально компания занималась разработкой программного обеспечения для работы с большими массивами данных.

Алекс Карп

До создания Palantir Карп занимался инвестициями и управлением капиталом. В отличие от многих руководителей крупных технологических компаний, у него нет классического опыта работы программистом или инженером.

Сегодня Palantir специализируется на анализе больших массивов данных и разработке программных платформ для государственных структур, армий и бизнеса.

Компания работает с информацией из разных источников — спутниковыми снимками, разведданными, данными сенсоров и документами. Ее программное обеспечение позволяет объединять эти данные и анализировать их в одном месте.

В военной сфере технологии Palantir используют для работы с разведданными, планирования операций и логистики. Компания сотрудничает с государственными и оборонными структурами США и других стран НАТО, а также развивает решения на основе искусственного интеллекта.

Что Palantir делает в Украине

Сотрудничество Palantir с Украиной началось после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В том же году Алекс Карп посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. После этого технологическое сотрудничество компании с украинским государством продолжило расширяться.

Алекс Карп и Владимир Зеленский

В Украине технологии Palantir используют для анализа данных, связанных с войной. В частности, они помогают работать с разведывательной информацией и используются при подготовке военных решений.

Отдельным направлением сотрудничества стал Brave1 Dataroom — защищенная платформа, созданная при участии украинской стороны и Palantir для работы с данными и обучения моделей искусственного интеллекта для военных задач.

По словам Федорова, Brave1 Dataroom предоставляет украинским разработчикам доступ к реальным данным с поля боя, которые используются для обучения ИИ-моделей. В мае он сообщал, что платформой уже пользовались более 100 компаний, обучавших свыше 80 моделей для обнаружения и перехвата воздушных целей.

В интервью United24 Media Алекс Карп также рассказал о роли Palantir в Украине. По его словам, компания скорее помогает украинцам, поскольку значительную часть технологической системы они разработали самостоятельно.

Карп отметил, что Украина — одно из немногих мест, где Palantir открыто поддерживают. На Западе компанию при этом регулярно критикуют из-за ее работы с военными и разведывательными структурами.

"В Palantir мы поддерживаем бойцов войны и героев. Мне нравится быть в месте, где люди любят нас", — сказал Карп.

За поддержку Украины Россия внесла Карпа в свой санкционный список. Сторонники Palantir рассматривают это как один из сигналов о том, насколько важной для войны Москва считает деятельность компании и ее руководителя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Федоров спрогнозировал еще 2-3 года войны.