Укр

Удар по "Новой почте", прилет по многоэтажке и блэкаут: что известно о ночной атаке на Украину (видео)

Автор
Анастасия Мокрик
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РФ вновь ударила по городам
РФ вновь ударила по городам. Фото Коллаж "Телеграфа"

часть районов осталась без света

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Россия совершила ряд атак по украинским городам, в результате которых есть серьезные разрушения. В частности, поврежден многоэтажный дом, отделение "Новой почты", а также обесточено несколько районов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает подробности очередного обстрела со стороны РФ, совершенного в ночь на 13 сентября и поздним вечером накануне.

Одесса и область

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС Одесской области, Россия нанесла удар по логистической инфраструктуре региона. В результате удара повреждено здание "Новой почты" и грузовой автомобиль.

"К сожалению, в результате вражеской атаки пострадали 2 человека. Для ликвидации последствий от ГСЧС привлекались 28 спасателей и 6 единиц техники, а также от 2 местных пожарных команд — по 1 единице техники и 3 человека", — говорится в сообщении.

В Одесской области повреждено здание НП
Атака по "Новой почте". Фото: ГСЧС Одесской области

В сети сообщают, что ночью был пилет по одному из жилых комплексов Одессы.

Местные телеграм-каналы пишут о повреждении частного сектора в Хаджибейском районе города.

Николаев

Ближе к полуночи враг атаковал энергетическую инфраструктуру города. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов

"Частично обесточены несколько районов областного центра", — пишет он в своем Telegram-канале.

Киев

В столице этой ночью также было неспокойно. В городе слышали взрывы во время воздушной тревоги.

Как сообщают мониторинговые каналы, ударный БпЛА был зафиксирован недалеко от Броваров и летел в направлении центра Киева.

Где еще слышали взрывы

Согласно информации из соцсетей и мониторингов, взрывы этой ночью гремели в:

  • Сумской области (Конотоп)
  • В Ровненской области (Здолбунов)
  • Львовскойо области (Стрий)
  • Черниговской области (Нежин)
  • Хмельницком
  • Ровно

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве горела многоэтажка из-за атаки России. В результате обстрела есть много пострадавших.

Теги:
#Одесса #Николаев #Обстрел #Одесская область #Атака #Новая почта #Многоэтажка #Разрушения