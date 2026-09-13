Билецкий: окно возможностей для переговоров может открыться весной

Нынешний период не самый тяжелый для украинской армии по сравнению с предыдущими годами

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В ближайшее время Россия не сможет добиться стратегических целей в войне. А уже весной 2027 года в Кремле может возникнуть вопрос — следует ли вообще продолжать боевые действия.

Об этом заявил бригадный генерал Андрей Билецкий на встрече Ялтинской Европейской стратегии (YES).

По его словам, данные украинских и западных исследований, а также анализ открытых источников говорят, что у России есть две стратегические цели:

захватить Донецкую и Луганскую области

истощить возможности Украины продолжать сопротивление.

Военно-политическое руководство страны-агрессора ожидает от своей армии выполнения этих задач до начала 2027 года. Командир Третьего армейского корпуса считает эти планы нереалистичными.

"У украинского фронта есть все шансы удержать пояс городов-крепостей и улучшить положение на некоторых участках", — заявил Билецкий.

Бригадный генерал считает важным условием устойчивости способности Украины закрыть небо от баллистики и реактивных дронов.

"Если это испытание удастся преодолеть, уже в марте-апреле перед противником встанет "экзистенциальный вопрос, как и зачем вести войну в дальнейшем, если в ней не была достигнута ни одна из стратегических целей", — сказал в своем выступлении на форуме YES командир Третьего армейского корпуса.

По его мнению, это был бы лучший момент для переговоров по устойчивому миру на украинских условиях.

Белецкий также подчеркнул, что ситуация на фронте остается сложной, но нынешний период не самый тяжелый для украинской армии по сравнению с предыдущими годами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что интервью бригадного генерала Андрея Билецкого американской блоггерке Лори Лумер стало одним из лидеров украинского ютуба в августе. Он ответил на самые интересные вопросы.