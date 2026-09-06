"Люблю Неньку, але...": українці за кордоном чесно зізналися, чи повернуться додому

Не всі українці повернутися додому, навіть якщо війна закінчиться

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Через війну з Росією мільйони українців залишили свої будинки. Деякі з них готові повернутись на батьківщину, проте головна умова для цього — закінчення конфлікту.

Про це свідчать коментарі громадян під опитуванням "Телеграфа". Також українці закордоном хочуть, щоб українська влада поборола корупцію, покращила економічну ситуацію (підвищення зарплат та пенсій). Інша частина громадян назавжди перервала зв’язки з батьківщиною.

"Більшість із тих, хто залишився, з радістю виїхали б звідси. Про яке повернення йдеться?"

"Я і не виїжджала. Я вдома, в Україні!"

"Обов’язково повернуся, як тільки закінчиться війна. Дуже хочу додому"

"95% не повернуться ... Або тільки на екскурсію, на пару днів"

"Потрібен мир, щоб не було корупції, була робота та хороша зарплата"

"Якщо людина працює закордоном, є житло. Навіщо повертатися до України, що тут робити?"

"Потрібен мир і спокій, а також робочі місця з нормальною зарплатою, на яку можна прожити та оплатити всі витрати"

"Жодних особливих причин, щоб повернутися немає. Просто приїхати провідати рідних і назад. Туди, де житло, робота і налагоджений побут".

"Потрібен мир"

"Потрібен порядок"

"Не повернуся ні за яких розкладів"

"Куди повертатися? Будинок в окупації"

"Сину — 19, дочці — 26. Навіщо сюди повертатися..."

"Потрібен мир"

"Виїхав у 2014, але навряд чи повернуся: життя, робота, іпотека в Європі. Дуже люблю Неньку та своє місто Суми"

"Потрібно завершення війни"

"Потрібен мир"

"Повернуся, якщо не зможу жити закордоном"

"А навіщо людям повертатися? Безкоштовне житло, хороша грошова допомога, безкоштовна медицина, допомога продуктами, організація безкоштовних подорожей по Європі. У нас тривоги, вибухи, сльози, біль і мізерна пенсія"

"Ті, хто виїхав, навряд чи повернуться"

"Вони виїхали не для того, щоб повернутися"

"Повернуся обов’язково"

"Ми й не виїжджали"

"Повертатися на пенсію в 4500 грн? Ні, я краще поживу в Іспанії"

"Чекаю на повернення окупованих територій, там наш дім"

"У листопаді повернуся. 4 роки прожив у США"

Раніше "Телеграф" поцікавився у читачів, чи переїжджатимуть вони з великих міст взимку 2026-2027. Рішучість українців приємно здивувала редакцію.