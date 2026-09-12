"Це виглядає комічно". Чому депутатам так важливо оподаткувати посилки з-за кордону

Законопроєкти готуються до голосування

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Оподаткування посилок з-за кордону до 150 євро навряд врятують ситуацію в економіці. Окрім того, проєкти законів, які пропонуються для голосування у Верховній Раді, не містять норм, необхідних Міністерству фінансів.

Про це "Телеграфу" розповіла народна депутатка від фракції "ЄС", членкиня комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна: Найгірша ситуація з 2022 року? Южаніна чесно про затримку зарплат, друк грошей і бюджетну кризу

Вона пояснила, чи дійсно запровадження ПДВ на посилки до 150 євро є необхідним для подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом. А також про те, чи можна знайти інші джерела додаткового фінансування бюджету.

"Щоб оподатковувались дитячі памперси, іграшки, речі, які потрібні людям на місяць-два… Я сьогодні почула від бізнесмена середньої руки, який мав би щось казати на підтримку оподаткування міжнародних посилок, що не варто зараз владі виглядати [погано] в очах переважної більшості українців (які купують ті памперси). Мовляв, за рахунок цих додаткових 20-30 відсотків на вартості [посилок] вони покриють зараз дефіцит бюджету і врятують ситуацію. Це виглядає комічно", — каже Южаніна.

Ніна Южаніна. Фото: facebook.com/NinaIuzhanina

Нардепка додала, що в економіці дуже багато "тіні". Також є велика кількість бізнесів, які керуються ззовні нашими людьми, що завжди керували частиною економіки.

"От саме там треба шукати можливості [для поповнення бюджету]. Тобто серйозно ставитись до цього і мати політичну волю. Мені здається, що Марченку (міністр фінансів України, — ред.) це здалося найлегшим питанням, що вони так вчепилися в ці посилки. От виконають це, і ніби як розв'яжуться руки", — додала Южаніна.

Нардепи вже провалювали голосування за законопроєкт про оподаткування посилок. Зараз ситуація теж складна.

"Там дуже непроста ситуація з посилками. Проєкти законів, які вони виставляють зараз на голосування, там теж є протиріччя з думкою міністра фінансів. Навіть якщо проголосують версію Данила Гетманцева, то вона не відповідає тому, що потрібно Міністерству фінансів", — зазначила Южаніна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що багатьом українцям не вистачає грошей від зарплати до зарплати. Люди беруть мікропозики, влазять у борги, або користуються кредитним лімітом на банківських картах.