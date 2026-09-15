Росія атакувала Київ реактивними дронами. Стався приліт в АЗС та не тільки (фото)

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Рано вранці у вівторок, 15 вересня, Росія атакувала Київ реактивними дронами. Сталося влучання в автозаправну станцію.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, під удар потрапила АЗС у Дарницькому районі. За даними КМВА, попередньо, є один постраждалий від ворожої атаки у Дарницькому районі. В Оболонському районі, попередньо, сталося влучання в складські приміщення.

В Оболонському районі пожежа після влучання. Фото: Київ INFO

Росія атакує АЗС у Києві — що відомо

У вересні росіяни почали регулярно завдавати ударів по АЗС у столиці. Ворог прагне створити в Україні паливну кризу. Водночас ударами по заправках росіяни намагаються влаштувати локальні збої у логістичних ланцюжках та паніку серед населення.

Проте провідний аналітик паливного ринку України Сергій Сапегін переконаний, що повністю зламати український паливний ринок такими ударами Росія не зможе. Зараз він конкурентніший і значно гнучкіший, ніж був у 2022 році.

Водночас військовий експерт Олег Старіков пояснив "Телеграфу", що регулярні російські обстріли українських автозаправних станцій виявили проблеми захисту точкових об’єктів критичної інфраструктури. Виправити ситуацію можливо, але це станеться не так швидко, як хотілося б.