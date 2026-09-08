Росія вдарила по Києву балістикою. Є загиблі, пошкоджено багатоповерхівки (фото і відео)

Наслідки атак є у п'ятьох районах

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В ніч на вівторок, 8 вересня, Росія вдарила по Києву балістикою. Працювали сили протиповітряної оборони, через падіння уламків ракет виникли пожежі, є загиблі.

У КМВА повідомили, що станом на 06:30 відомо про сімох постраждалих. Також є інформація про двох загиблих внаслідок ворожої атаки. У ДСНС поінформували, що руйнування та пожежі внаслідок атаки РФ сталися щонайменше у п'яти районах Києва.

Рух повітряних цілей над Україною в ніч на 8 вересня. Карта: monitoring

Голосіївський район

Внаслідок влучання у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху сталося руйнування конструкцій. На щастя, обійшлося без пожежі.

За іншою адресою сталася пожежа у гаражі, вогонь поширився на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр. Під час розвідки рятувальники врятували одного постраждалого.

Крім того, з однієї з квартир 16-поверхового житлового будинку надзвичайники вивели на свіже повітря двох людей. Їх було заблоковано у помешканні через пошкодження від вибухової хвилі.

Київські храми в диму від російських ударів. Фото: Ян Доброносов

Наслідки чергової ворожої атаки. Фото: Ян Доброносов

Соломʼянський район

У житловій пʼятиповерхівці також були заблоковані люди. Врятовано 10 осіб, одну людину госпіталізували до прибуття підрозділів ДСНС.

Дарницький район

Горів гараж на території приватного будинку. Пожежу ліквідували на площі 15 кв. м.

Подільський район

Виникла пожежа у складській будівлі, а також горіння автомобілів і гаражних боксів внаслідок обстрілу.

Дніпровський район

Вогнеборці ліквідовують пожежу в гаражах.

Після обстрілу Київ затягнуло димом від пожеж. В мережі також показали відео займань через ворожу атаку.

Раніше "Телеграф" розповідав, відомий авіаційний експерт Костянтин Криволап оцінив небезпеку, що росіяни знищать мости у Києві. Він прокоментував заяву офіцера командування штурмових військ Дениса Ярославського про потенційні удари РФ по столичних мостах.