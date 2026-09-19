Майже нічого не залишилось: як виглядав ТЦ "Новий континент" у Дніпрі до атаки росіян (фото)

Росіяни продовжують бити по цивільній інфраструктурі України

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Увечері 19 вересня російські війська завдали чергового терористичного удару по Дніпру. Внаслідок атаки було поранено двох людей та спалахнула пожежа у торгівельному центрі "Новий континент".

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, попри зусилля рятувальників, від будівлі ТЦ мало що залишилось.

Голова ОВА уточнив, що поранень дістали 59-річний чоловік та 50-річна жінка. Обох постраждалих госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Російський безпілотник спричинив масштабну пожежу

Вогонь вдалося приборкати не відразу

Пожежу гасили кілька розрахунків рятувальників

Також він показав, що залишилось від ТЦ після ліквідації пожежі. Будівля зазнала значних руйнувань.

Де знаходиться ТЦ?

Торговий центр знаходиться в місті Дніпро. На вулиці Набережна Перемоги, 86 а.

Як ТЦ виглядав до атаки росіян?

Торгівельний центр "Новий континент" — це сучасний торговий комплекс, що відповідає найвищим функціональним та естетичним вимогам. Його будівництво було завершене у 2005 році. Для відвідувачів була побудована відкрита стоянка на 150 паркомісць. Загальна площа двоповерхового торгівельного центру складала 7 тисяч квадратних метрів.

ТЦ був сучасним та функціональним

ТЦ був сучасним та функціональним

ТЦ був сучасним та функціональним

Всередині "Нового континенту" було світло та просторо

Всередині "Нового континенту" було світло та просторо

В ТЦ проводились розіграші серед відвідувачів

"Новий континент" був популярний серед містян

"Новий континент" був популярний серед містян

Раніше "Телеграф" показував рідкісні фото Дніпра, яким він був 100 років тому.