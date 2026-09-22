Одесу затягнув чорний дим. Що сталося та яка якість повітря (фото і відео)

За попередніми даними, після обстрілу горять склади

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В Одесі погіршилася якість повітря через удар Росії по Одеському району. Виникла пожежа, чорний дим затягнув обласний центр.

Про це розповів глава Одеської МВА Сергій Лисак. Для ліквідації наслідків російських обстрілів залучено усі відповідні служби. Фахівці проводять заміри якості атмосферного повітря.

У мережі пишуть, що РФ атакувала розподільчий центр "Сільпо". Також розповідають, що після атаки в Усатове (село під Одесою) виникла масштабна пожежа, горять склади, ймовірно, "Нової пошти". Дим видно з міста. Публікують фото та відео диму, який затягнув Одесу.

В небо здіймається стовп диму. Фото: Суспільне Одеса

Задимлення значне. Фото: Суспільне Одеса

Вітер несе дим в бік Одеси. Фото: Суспільне Одеса

Дим продовжує валити. Фото: Суспільне Одеса

Водночас сайт з відстеження якості атмосферного повітря SaveEcoBot станом на 9 годину ранку 22 вересня не фіксує перевищених показників головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона. За даними аналізу, він складає 23 AQI PM2.5 – це добрий рівень забруднення атмосферного повітря.

В ніч на 22 вересня Росія завдала комбінованого удару по Україні

Минулої ночі ворог атакував нашу країну балістикою, крилатими ракетами "Калібр", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та реактивними дронами. Під ударами були Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Одещина, Запоріжжя тощо.

Є руйнування житлових будинків та інших будівель. У Києві постраждало троє людей. У Дніпрі РФ вдарила по підприємству, відомо вже про чотирьох загиблих.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 17 вересня Росія вдарила по Одесі та частково зруйнувала житловий комплекс "Корфу", що розташований у Приморському районі. Це абсолютно новий ЖК, який ввели в експлуатацію не більше 5 років тому, а тепер у ньому дірка посередині від прильоту та десяток знищених квартир.